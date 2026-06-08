Sommarvikarie till nattpatrullen i Sundbyberg
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2026-06-08
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Vill du göra skillnad – när staden sover?
Sundbybergs stads nattpatrull ansvarar för tryggheten nattetid för invånare med hemtjänst och trygghetslarm. Vi möter människor i deras hem under dygnets lugnaste timmar – när vår närvaro gör som störst skillnad.
Nu söker vi flera sommarvikarier som vill bidra till att varje natt i Sundbyberg känns trygg.Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor i ett sammansvetsat team där samarbete och stöd är en självklar del av vardagen. Vi arbetar två och två, delar erfarenheter och löser utmaningar tillsammans – oavsett om det handlar om ett akut trygghetslarm eller ett lugnt, trygghetsskapande besök.
Vi är ofta först på plats, före ambulans och sjuksköterska, vilket ställer krav på gott omdöme och lugn i yrkesrollen. Teknik och empati går hand i hand i vårt arbete, och gemenskapen i gruppen är en av våra största styrkor.Arbetsuppgifter
Utför omvårdnadsinsatser hos omsorgstagare enligt beviljade beslut
Åker på trygghetslarm och akuta utryckningar
Samverkar med sjuksköterskor, ambulans, anhöriga och andra aktörer
Dokumenterar insatser digitalt via mobiltelefon
Följer gällande rutiner och bidrar till ett tryggt och professionellt arbetssätt
Kvalifikationer (krav)
Undersköterskeutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
B-körkort och god körvana
Flytande svenska i både tal och skrift
Vana vid dokumentation och digitala verktyg
Meriterande
HLR-utbildning
Erfarenhet från akutsjukvård eller larmutryckning
Erfarenhet av arbete med trygghetslarm eller digitala vårdlösningar
Tidigare erfarenhet av nattarbete inom vård och omsorg
Erfarenhet av dokumentation i Pulsen Combine eller liknande system
Vem är du?
Du är en trygg och lugn person som behåller fokus även när det oväntade händer. Du samarbetar väl med andra, men kan också arbeta självständigt och ta ansvar i stunden. Du har ett genuint intresse för människor, teknik och kvalitet i omsorgen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din vilja att bidra till både en trygg arbetsmiljö och trygga nätter för våra omsorgstagare.Om tjänsten
Anställningsform: Sommarvikariat
Arbetstid: Natt, 21:00–07:00, vardagar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Övrig information
Vi tar inte emot ansökningar via e-post
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Sista dag att ansöka är 28 juni 2026
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
163 74 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Enhetschef
Jesper Somehagen jesper.somehagen@sundbyberg.se Jobbnummer
9953354