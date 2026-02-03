Sommarvikarie till mag-tarm och levermottagningen
2026-02-03
Verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vill du arbeta i ett engagerat team där samarbete, utveckling och patientfokus står i centrum? Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - varje dag.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med fantastiska kollegor och ett mycket gott samarbete över professionsgränserna. Här möter du patienter i alla åldrar och livssituationer, och tillsammans skapar vi trygghet, kvalitet och en positiv arbetsmiljö.
Vår verksamhet
På Mag-, tarm- och levermottagningen utreder och behandlar vi patienter med olika mag- och tarmsjukdomar, såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom, samt leversjukdomar inklusive levercirros och autoimmun hepatit.
Vi följer även patienter som ska genomgå eller har genomgått levertransplantation och ansvarar för deras uppföljning på mottagningen.
Ditt uppdrag
Som undersköterska / omvårdnadsassistent hos oss får du en varierad arbetsdag där du kombinerar administrativa och patientnära uppgifter. Du kommer att arbeta med bla provtagning och att assistera läkare vid undersökningar. Är du sjuksköterskestudent och har fullgjort termin 4 kan du få utökade delegeringar som tex att sätta pvk.
Arbetet på mottagningen innebär att du får träffa patienter i alla åldrar och med varierande sjukdomsbörda, vilket innebär ett omväxlande och stimulerande arbete.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, sjuksköterskestudent som fullgjort termin 3 eller läkarstudent som fullgjort termin 6.
Din kompetens
Du är en positiv person som ser möjligheter och lätt anpassar dig till förändringar. Du tycker om att kombinera administrativt och patientnära arbete och bidrar till en god arbetsmiljö. Du kan arbeta självständigt såväl som i team.
För dig som är sjuksköterske- eller läkarstudent erbjuder tjänsten en värdefull möjlighet att utveckla din kompetens och få bred inblick i arbetet på en specialistmottagning. Du kommer att utveckla dina kunskaper om avancerad biologisk behandling mot inflammatoriska tillstånd, samt få en fördjupad erfarenhet av hur kroniska sjukdomar handläggs i specialistvården.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett sommarvikariat 1 juni-31aug, introduktionen anpassas efter din erfarenhet. Arbetstiden är förlagd till dag, månd-fred. Vi intervjuar fortlöpande under ansökningstiden och tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Lena Blom 018-611 27 05
Biträdande avdelningschef Fredrik Bäck 018-617 18 20
Facklig företrädare för Vårdförbundet, Vårdförbundet växel 0771-420420
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS207/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9721088