Sommarvikarie till Kundservice på Kretslopp och vatten
Göteborgs kommun / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Vill du ha ett sommarjobb där du gör skillnad - varje dag?
Vill du ha ett sommar- eller extrajobb där du arbetar med service, problemlösning och samhällsnytta? Trivs du med att möta människor via telefon och mejl och motiveras av att hitta lösningar även när frågorna är komplexa? Då kan du vara den vi söker.
Hos oss hjälper du varje dag invånare i Göteborg med frågor kring avfall, vatten och avlopp - viktiga samhällsfunktioner som påverkar både miljön och människors vardag. Arbetet innebär många kundkontakter varje dag via telefon och mejl. Frågorna varierar från enkla informationsärenden till mer komplexa situationer där du behöver söka information i flera system samtidigt som du bemöter kunden professionellt. Arbetet passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar ansvar och vill utvecklas inom service och administration. Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, lär av varandra och tillsammans skapar bra service för våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som kundserviceassistent är du en viktig kontaktpunkt mellan våra kunder, avfallsentreprenörer och verksamheten. Du arbetar självständigt med att guida kunder och driva ärenden framåt genom att:
- Besvara frågor via telefon och mejl om avfall, vatten och avlopp.
- Registrera beställningar, ändringar och administrativa ärenden.
- Söka information i flera verksamhetssystem för att hitta rätt lösningar.
- Informera kunder om våra tjänster och bidra till hållbara val.
- Hantera administrativa underlag kopplade till kundärenden.
Arbetet innebär att du ofta hanterar flera parallella ärenden samtidigt och själv ansvarar för att följa upp och avsluta dem. Du får introduktion och stöd av kollegor, men förväntas snabbt bli trygg i att arbeta självständigt inom givna ramar.Kvalifikationer
Vem är du?
I den här tjänsten läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som tycker om att hjälpa människor och som trivs med att arbeta i telefonbaserad kundservice under större delen av arbetsdagen. Du motiveras av att lösa problem och tar ansvar för att själv söka information och driva ärenden vidare när svaret inte är självklart.
Vi ser att du:
- Är trygg i kontakt med människor via telefon och mejl.
- Kan arbeta strukturerat och prioritera även när många ärenden kommer samtidigt.
- Tar eget ansvar och vågar fatta beslut inom givna ramar.
- Är nyfiken och lär dig snabbt nya arbetsuppgifter och digitala system.
- Bidrar till ett gott samarbete och delar kunskap med kollegor.
Efter introduktion förväntas du kunna arbeta självständigt inom givna ramar och själv ta ansvar för att driva dina ärenden framåt.
Vi söker dig som har:
- Gymnasieexamen.
- Erfarenhet av servicearbete där kundkontakt varit en central del av arbetsuppgifterna, exempelvis kundservice, reception, butik, support eller liknande.
- God förmåga att snabbt söka och tolka information i digitala system samt förmedla den tydligt till kund.
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska.
Meriterande är om du har:
- Vana av digitala system eller administrativt arbete.
- Ytterligare språkkunskaper.
- Tidigare erfarenhet av ärendehantering i digitala system ses som särskilt meriterande.
Hos oss får du:
- Ett meningsfullt arbete med tydlig samhällsnytta.
- Värdefull arbetslivserfarenhet inom kundservice och administration.
- Ett stöttande team där samarbete står i fokus.
- Introduktion och stöd för att du ska känna dig trygg i rollen.
- Ett brett kontaktnät och god inblick i verksamheten.
Här gör ditt engagemang verklig skillnad - både för människor och miljö.Anställningsvillkor
Som en del av din ansökan vill vi att du kort beskriver ett tillfälle då du hjälpte en kund eller person att lösa ett problem. Berätta också vad du uppskattar med att arbeta i kundservice via telefon och digitala kanaler.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Nina Eriksson nina.eriksson@kretsloppochvatten.goteborg.se 0313687022 Jobbnummer
9783758