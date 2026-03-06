Sommarvikarie till kille i Kristianstad! Refnr: 248-2026
2026-03-06
Hej!
Jag är en kille i 30 års åldern som har en muskelsjukdom. Dina arbetsuppgifter är att vara behjälplig med saker som du själv gör varje dag utan att tänka så mycket på det, självklara saker som förflyttningar, matsituation, personlig hygien och fritidsaktiviteter.
Jag jobbar halvtid och därefter umgås jag gärna med kompisar, ser på film och spelar tv-spel.
Jag söker nu en person som vill arbeta enligt schema under sommaren. Jag söker manliga assistenter och tror att det är bra om du är 20 år eller äldre. Hos mig jobbar man dygn, kl 08.00-08.00 vardagar och helg.
Om anställningsvillkoren
Ansökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före erbjudande om anställning måste utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Individuell lönesättning. Kollektivavtal finns mellan Kommunal och Fremia.
Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan till: jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: 248-2026.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobbansokan@mejdej.se
, http://www.mejdej.se
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112
9781038