Sommarvikarie till Kalmar läns enda Kulturreservat
Kgl Vitterhets Historie o Antikvitets Akademien / Trädgårdsodlarjobb / Oskarshamn
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill arbeta i en kulturhistorisk miljö under de intensiva sommarmånaderna med alla på gården förekommande sysslor.
Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat lieslåtter, räfsning och hässjning, tillsyn av gårdens djur, skötsel av trädgårdar och grönsaksland samt skörd till kaféet.Kvalifikationer
Du ska ha erfarenhet av slåtter med lie. Vi ser även att du har erfarenhet av trädgårdsarbete.
Meriterande är utbildning inom landskapsvård eller trädgård, gärna med kulturhistorisk inriktning liksom erfarenhet av arbete med kulturmiljöer och kulturlandskap. Vana att arbeta med djur och köra traktor är inget krav men meriterande. Du ska kunna arbeta självständigt med de arbetsuppgifter som fördelas inom personalgruppen.
B-körkort är ett krav.
Anställning
Anställningen innebär arbete på 75-100% under perioden 1 maj - 30 augusti.
Hur arbetstiden fördelas under säsongen bestäms gemensamt.
Anställningen är en säsongsanställning där timlön utgår.
Möjlighet till enkelt boende till självkostnadspris finns i något av byns hus.
Kontakt och ansökan
Ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till Stensjö by: stensjo@vitterhetsakademien.se
Kontakt: Adam Nilsson, 070-258 05 96
Vi vill ha din ansökan senast den 1 februari 2026. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: stensjo@vitterhetsakademien.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kgl Vitterhets Historie O Antikvitets Akademien
, http://www.stensjoby.se
Stensjöby 3 (visa karta
)
572 92 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stensjö By Kontakt
Tillsynsperson
Adam Nilsson stensjo@vitterhetsakademien.se Jobbnummer
9674173