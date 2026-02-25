Sommarvikarie till hemsjukvården Kry Sundbyberg
Kry Primärvård AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-02-25
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kry Primärvård AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Vallentuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Sommarvikarie till hemsjukvården Kry Sundbyberg
Om vårdcentralen
Kry vårdcentral i Sundbyberg är vår största vårdcentral i Stockholm med runt 23 000 listade patienter och 60 engagerade och kompetenta medarbetare. Vårdcentralen är en välfungerande vårdcentral med en familjär och lärande miljö där medarbetarna tillsammans arbetar för våra patienter. Kopplat till vårdcentralen har vi både barnavårdscentral och hemsjukvård. På vårdcentralen har vi ett stort fokus på gott bemötande, god tillgänglighet och att arbeta hälsofrämjande. Vill du vara med på vårdcentralen och Krys fortsatta resa för tillgänglig vård? Sök tjänsten hos oss!
Rollen
Vi söker dig som studerar till sjuksköterska eller läkare men även undersköterskor som är intresserade av att arbeta extra under sommarmånaderna. I rollen kommer du att främst arbeta inom hemsjukvården med sedvanliga arbetsuppgifter. Du kommer arbeta i team tillsammans med sjuksköterska, undersköterska och läkare. Du får möjlighet att kompetensutveckla dig själv tidigt i karriären och vara med på resan att utveckla och förändra primärvården.
Vi söker sig som har
• utbildning som undersköterska, har studerat termin 4 på sjuksköterskeprogrammet eller termin 6 på läkarprogrammet.
• god kompetens inom såromläggningar och provtagningar.
• tidigare yrkeserfarenhet av arbete som undersköterska inom hemsjukvården.
• mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av svensk vårdcentral, äldreboende eller hemtjänst. Framförallt söker vi någon som är bra på att arbeta i team, är flexibel och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• En möjlighet att möta många olika patienter i deras hemmiljö.
• En vårdcentral som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
• Skaffa erfarenhet kring multiprofessionellt, patientcentrerat arbete.
• Kollektivavtal och andra trevliga förmåner.
Övrig information
Start: slutet av juni
Omfattning: 100% (kan diskuteras)
Arbetstider: dagtid måndag-fredag
Plats: Kry SundbybergPubliceringsdatum2026-02-25Kontaktuppgifter för detta jobb
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan idag, vi rekryterar löpande! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef matilda.ardelius@kry.se
. Notera att vi på grund av GDPR inte tar emot ansökningar per mail. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5648594-1859954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Kry Kontakt
Matilda Ardelius Holmberg matilda.ardelius@kry.se Jobbnummer
9762985