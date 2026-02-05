Sommarvikarie till Hedens Omvårdnadscenter i Bollnäs
Nytida AB / Vårdarjobb / Bollnäs Visa alla vårdarjobb i Bollnäs
2026-02-05
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Sandviken
eller i hela Sverige
Nu söker vi en boendestödjare till Hedens Omvårdnadscenter i Bollnäs. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är tim- och sommarvikarier.
Kul att du hittade hit! Vi tror att du tycker om att möta människor och att du är intresserad av att förstå vad som ligger bakom olika beteenden. Du brukar förmodligen hitta nya sätt att lösa en situation. Det löser sig oftast för du är trygg i dig själv, nyfiken, lyhörd, och närvarande. Om det här stämmer in på dig kanske du vill jobba med oss i sommar?
Vad gör vi? Hos oss på Nytida får du möta människor som har olika behov av stöd och omsorg. Det handlar om att stötta barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning eller psykosocial problematik. Tillsammans lagar vi mat, städar, går på utflykter, tränar, samtalar och mycket mer. Vi söker dig som vill lära känna, förstå och vara en del av en annan persons liv.
Till dig från oss...
Introduktion
Förmånsportal med rabatter
Vi har kollektivavtal samt tillhörande försäkringar.
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Du får även...
genuina möten och erfarenheter som rustar dig för framtiden, oavsett var den är.
möjlighet att visa vem du är. Ofta är sommarjobbet en ingång till en tillsvidareanställning hos oss efter din utbildning/examen.
en arbetslivserfarenhet som gör stor skillnad på ditt CV. Att ha jobbat med människor som behöver stöd, visar dina kommande arbetsgivare att du har erfarenhet av att möta många olika personer utifrån deras behov. Det behövs i alla branscher.
Om Hedens Omvårdnadscenter Hedens Omvårdnadscenter är ett HVB och särskilt boende (SoL) för personer med psykiatriska diagnoser. Vi har 56 platser uppdelade på sex enheter: Heden, Hedbacken, Hedgården, Solheden, Björkheden och Solrosen.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt arbete på natten (vaken natt).
Du har en gruppchef nära dig i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Vi tror att du som söker till oss:
• lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg och tycker mycket om att möta människor i olika situationer. - är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar. - trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Registerkontroll: utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: daniel.lindblom@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Nytida så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7176630-1825808". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Öjevägen 55 (visa karta
)
827 50 JÄRVSÖ Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
9724856