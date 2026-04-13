Sommarvikarie till en positiv tjej i Bromölla! Refnr: 192-2026
Hej!
Jag är en glad och pratsam 33-årig kvinna som bor i Bromölla och söker en engagerad och positiv personlig assistent som vill vara med och göra min vardag både trygg och meningsfull. Jag söker en vikarie som kan arbeta vid behov samt ha möjlighet att arbeta enligt schema under sommaren.
Jag lever med en cp-skada och epilepsi, använder rullstol och behöver hjälp i det mesta i min vardag. Trots mina utmaningar är jag för det mesta positiv och tycker om att hitta på roliga saker!
Vem är jag?
Jag tycker om:
Musik
Naturpromenader
Djur (besöker ofta min systers gård)
Shopping
Att prata och umgås
Jag uppskattar humor, värme och en avslappnad stämning - skratt är viktigt i min vardag!
Arbetsuppgifter
Som min assistent är du ett viktigt stöd i hela min vardag. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Personlig hygien
På- och avklädning
Matlagning och hushållsarbete
Förflyttningar med taklift
Följa med och handla
Delta i aktiviteter och utflykter
Kort sagt - du hjälper mig att leva mitt liv fullt ut.
Vem söker jag?
Jag söker dig som:
Är kvinna, gärna över 25 år
Talar flytande svenska
Är positiv, trygg och har lätt till skratt
Inte har allergi (då djur förekommer)
Gärna har körkort
Värdesätter god personkemi
Tidigare erfarenhet är inget krav - det viktigaste är att vi trivs tillsammans. Du får introduktion och lär dig allt på plats.
Önskar se utdrag ur polisens belastningsregister.
Skicka din ansökan på jobbansokan@mejdej.se
och glöm inte att ange refnr: 192-2026
Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag.
Tillträde snarast. Publiceringsdatum 2026-04-13
Individuell lönesättning. Fremia/Kommunal kollektivavtal för personliga assistenter tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "192-2026". Omfattning Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
290 30 KRISTIANSTAD
För detta jobb krävs körkort.
MejDej-kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112
