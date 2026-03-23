Sommarvikarie till en glad tjej i Kristianstad! Refnr: 228-2026

MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2026-03-23


Jag är en tjej på 39 år med en CP-skada. Jag är pigg och glad och tycker om att hitta på olika saker, som att gå på konserter, bio och jag utmanar gärna mina assistenter i bowling. Mina assistenter är även med mig på jobbet på dagarna.
Jag behöver assistans för att leva ett gott liv. Jag bor i egen lägenhet mitt i centrala Kristianstad.
Jag söker en personlig assistent som kan arbeta under sommaren enligt schema. Arbetet innebär dygnspass med arbetstid från kl. 08:30 till 08:30 nästkommande dag.
Du som söker ska:
Ha positiv livsåskådning
Ha lätt för att samarbeta med mina övriga assistenter
Ha körkort för manuell bil eftersom jag har en egen bil som mina assistenter kör.
Vara lugn och ansvarstagande
Vara självständig och kunna jobba ensam med mig
Kunna jobba dygnspass

Jag lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utbildning och erfarenhet är meriterande.

Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före erbjudande om anställning skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se och ange refnr: 228-2026.
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Låter detta intressant och du är en tjej över 24 år, ser jag fram emot din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: jobbansokan@mejdej.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "228-2026".

Detta är ett deltidsjobb.

Mejdej-Kooperativet, http://www.mejdej.se
290 30  KRISTIANSTAD

För detta jobb krävs körkort.

MejDej-kooperativet

Ferdane Mehmeti
ferdane@mejdej.se
044-7815112

9812352

