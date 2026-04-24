Sommarvikarie Städare till Sodexos verksamhet i Örnsköldsvik
2026-04-24
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Som städare på Sodexo är du en hygienhjälte och planetbeskyddare! Du kommer att leverera en högkvalitativ städtjänst för att skapa en säker och hälsosam miljö. Din städning har en positiv inverkan på omgivningen.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Vårt uppdrag hos vår kund i Örnsköldsvik består av lokalvård.
Vad du kommer att jobba med:
Genomföra schemalagda städuppgifter
Säkerställa att alla ytor på arbetsplatsen är rena och fräscha
Påfyllning av lager och förbrukningsmaterial
Vara en förkämpe för hälsa och säkerhet
Vad du bidrar med:
Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
Noggrann och strukturerad i ditt arbete
Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
God förmåga att ta instruktioner
En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet
Vad vi erbjuder:
Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
Möjligheter att växa inom företaget
Stort fokus på hälsa och säkerhet
Volontärarbete på betald arbetstid
Om tjänsten
Är ett vikariat på 87,5% Under dagtid med start kl 06:00
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Erika Englund erika.englund@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 15/5.
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum!
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
SodexokoncernenSodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984)
892 50 ÖRNSKÖLDSVIK
