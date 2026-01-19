Sommarvikarie som personlig assistent till våra kunder i Falun
Nu söker vi sommarvikarier till våra kunder i Falun.
Vem är du?
Som person behöver du vara trygg i dig själv, kunna anpassa dig till olika situationer och har en stor känsla för integritet. Du kommer jobba aktivt utifrån kundens behov. Du ska ha hög arbetsmoral och ansvarskänsla.
Om tjänsten:
Vi söker dels sommarvikarier som går på ordinarie assistenters pass under sommaren men det kan också förekomma att vi anställer vissa som tim vid behovsanställda som hoppar in och jobbar då någon är sjuk. Vi ser gärna att du kan introduceras hos flera av våra kunder i Falun så flexibilitet och att du har möjlighet att bemöta olika sorters kunder är ett stort plus. Det är ett stort plus att du har möjlighet att vid kort varsel hoppas in och jobba.
Kunderna:
Våra kunder som bor i Falun har variernade ålder och behov, från unga vuxna som är mer aktiva till äldre personer som behöver mer lugn och ro. Austism, MS, permobil/rullstol, en del kunder kan prata och föra sin egen talan, andra kunder pratar inte och du kommer att behöva lära dig att tyda kundens signaler. Pälsdjur (katt och hund) finns hos två av kunder och en kund rider. Körkort behövs hos några av kunderna och är därför meriterande.
Erfarenhet:
Det är meriterande men inte ett krav att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent. I din ansökan vill jag att du berättar om dig själv, då det är kunden som väljer sin assistent så kommer vi att lägga stor vikt kring personligheten och kemin. Du får nödvändig introduktion på plats hos kunden.
Schema:
Alla kunder har olika schema, det förekommer både dygnspass men också kortare pass under dag och kvällstid. Hos vissa kunder kommer du att jobba helt självständigt och hos andra kunder kan det förekomma dubbelassistans. Skriv tydligt i din ansökan under vilka tider på dygnet som du har möjlighet att jobba.
Önskade kvalifikationer:
God fysik
B-körkort är att önska
Krav:
• God svenska i tal och skrift
Hos inkludera:
Som anställd hos oss på Inkludera assistans omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum. Hej-besök hos kund och introduktion kan komma att ske redan nu under vintern/våren.
Välkommen in med din ansökan
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Lina Frank lina.frank@inkluderaassistans.se 010-142 88 62
