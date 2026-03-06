Sommarvikarie som personlig assistent till man i centrala Hjo
2026-03-06
Arbetet innebär att ge stöd i vardagen och bidra till en trygg och fungerande tillvaro. Arbetet sker i dubbelassistans dygnet runt och innebär aktiv tid under natten.
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu sommarvikarier som personlig assistent till en man bosatt i centrala Hjo
Mannen är i 30-årsåldern, tycker mycket om sport och bor tillsammans med sin katt i en lägenhet.
Arbetstider.
Dagpass: kl. 09.00-21.00
Nattpass: kl. 21.00-09.00 (aktiv natt)
Kvalifikationer.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Meriterande med erfarenhet av trakeostomi
Rökfri
Vaccinerad mot Covid-19
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ansvarstagande.
Arbetsgivare .
Din arbetsgivare blir Din Personliga Assistans i Falköping.
Läs mer på: https://dinpa.se/
Vi tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal med Kommunal och erbjuder betald introduktion vid nyanställning samt friskvårdsförmåner.
Ansökan
Låter det intressant? Sök redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@dinpa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HjoS26". Arbetsgivare Din Personliga Assistans Falköping AB
(org.nr 556786-6776) Arbetsplats
Din Personliga Assistans Jobbnummer
9781030