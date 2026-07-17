Sommarvikarie som personlig assistent till en kvinna i Nås
Omtanken Assistans i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ludvika Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ludvika
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Assistans i Norden AB i Ludvika
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eller i hela Sverige
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Om jobbet.
Kunden är en ung kvinna som bor i en stor lägenhet i Nås. Hos kunden bor även katter så du bör inte vara allergiker.
Andra intressen förutom djur är att baka och att laga mat. Det är kul om du också gillar det.
Du kommer även få hänga med på aktiviteter så som spela bingo, hjälpa till att fixa i trädgården, gå ut på promenader och hjälpa till att sköta andra ärenden tillsammans med kunden.
Sedvanliga arbetsuppgifter förekommer så som att hjälpa till med hygien och toalettbesök.
Det finns bra hjälpmedel i hemmet men du bör inte ha någon fysisk begränsning då det förekommer bla vändningar i sängen.
Då kunden har egen bil och vill ut på aktiviteter bör du ha körkort.
Det är meriterat att du är pigg och glad och att du inte ser problem utan möjligheter.
Om det blir aktuellt att du kommer börja arbeta hos någon av våra kunder kommer du i samband med anställningen behöva visa upp ett belastningsregister. Det finns två olika beroende på om du ska arbeta med någon barn kund eller någon person över 18 år.
Vid arbete med barn
Arbete med barn med funktionsnedsättning omfattas av krav på registerkontroll enligt Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas som ett sista steg i rekryteringsprocessen innan en anställning kan bli aktuell.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vid arbete hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Omtanken Assistans i Norden AB
(org.nr 556543-4213)
791 45 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Ulrika Jonsback ulrika@omtankenassistans.se 0705316657 Jobbnummer
10004897