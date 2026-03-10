Sommarvikarie sökes- för en fantastisk och sprallig 5- åring som älskar liv
Vecka 27-32 * Dygnspass och/eller dagpass 07-19 * Möjlighet till fortsatt vikarie efter sommaren
Letar du efter ett jobb där varje dag är fylld av små äventyr, skratt, närhet och riktiga stunder av mening? Då kanske du är den vi söker till Vera - en glad, nyfiken och charmig 5-åring som behöver lite extra stöd i vardagen.
Vem är Vera?
Vera är en riktig solstråle! Hon:
• har ospecificerad cerebral pares
• har utmaningar med andning och epilepsi (men du får full introduktion!)
• kommunicerar med ögonkontakt, mimik och kroppsspråk
• använder PEG och håller på att lära sig sin ögonstyrda dator
• älskar sagor, utelek, musik, djur och att vara med sin familj
Kort sagt - hon är en liten tjej med stort hjärta och massor av personlighet.
Vad innebär jobbet?
Under vecka 27-32 behöver vi dig som vill jobba:
• Dygnspass
• Dagpass kl. 07-19
Efter sommaren finns möjligheter att fortsätta som vikarie - perfekt om du vill ha ett långsiktigt extrajobb.
Du jobbar hemma hos familjen och följer med i vardagen: lek, rutiner, mys, vila och små upptäcktsfärder.
Vem söker vi?
Vi tror att du är någon som...
• har ett lugnt och tryggt sätt
• gillar barn och har lätt att förstå deras signaler
• är uppmärksam och ansvarsfull
• är fysiskt stark (lyft förekommer)
• är icke-rökare
• pratar god svenska
• har körkort och bil (kräver bil till och från arbetet)
Erfarenhet från vård/omsorg är toppen - men inte det viktigaste. Det viktiga är känslan, nyfikenheten och att du och Vera klickar.
Vad får du hos oss?
• En meningsfull sommar där du verkligen gör skillnad
• Varm introduktion av föräldrarna
• Kollektivavtal
• Trygg arbetsgivare med erfarenhet och hjärta
Intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att få välkomna just dig till Veras sommar.Kontaktperson för detta jobb
