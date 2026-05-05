Sommarvikarie sökes- följ med mig ut på cykelturer och aktiviteter!
Det här passar dig som tycker om att vara aktiv och inte vill ha ett stillasittande sommarjobb.
Jag är en social 26-åring som bor i egen lägenhet och söker en personlig assistent för sommaren. Om vi trivs ihop finns möjlighet att fortsätta som timvikarie i höst.
Jag tycker om att vara ute och hitta på saker- till exempel cykla, göra utflykter, träffa, människor och vara med där det händer saker. Jag kan inte själv föreslå aktiviteter, därför söker jag dig som är initiativrik och tycker om att hitta på saker tillsammans.
Jag har en omfattande funktionsnedssättning och använder olika hjälpmedel som rullstol, kommunikationshjälpmedel, sondmatning mm. I mitt hem finns även en katt och marsvin så du behöver vara fri från pälsdjursallergi.
Jag söker dig som
är aktiv och i god fysisk form( det kan vara tungt att cykla med mig)
är initiativrik och kan hitta på aktiviteter
är pålitlig och ansvarstagande
tycker om djur
Erfarenhet av personlig assistans och alternativ kommunikation är meriterande men personlig lämplighet är viktigast. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, vaken natt och helger.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
