Sommarvikarie sökes till varierande assistentjobb i Åhus! Refnr: 118-2026
MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bromölla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Bromölla
2026-06-11
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MejDej-kooperativet i Bromölla
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Tycker du om ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik? Trivs du utomhus, gillar hundar och uppskattar ett arbete där du verkligen gör skillnad? Då kanske du är den vi söker.
Jag är en 48-årig kvinna i Åhus som lever ett aktivt liv med jobb, hus, trädgård och framför allt mina hundar. Jag använder elrullstol och behöver hjälp med praktiska moment i vardagen – men jag planerar och styr själv mitt liv.
Hos mig blir du en viktig del av vardagen, där arbetsuppgifterna kan vara allt från att hjälpa till hemma till långa skogspromenader och träning med hundarna. Här finns både humor, aktivitet och mycket frisk luft.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
hjälpa till med personlig hygien
assistera vid matlagning och hushållssysslor
hjälpa till i trädgård och odlingar
följa med på promenader i skogen
hålla i hundkopplen vid längre rundor
hjälpa till vid hundträning och fågeljakt
köra min bil
assistera vid träning och manuella förflyttningar
hålla hemmet fint trots grusiga permobildäck och hundhår
Vi söker dig som:
är över 18 år
har körkort och god körvana
har god fysik då manuella lyft förekommer
gillar att vara utomhus i alla väder
är flexibel och kan arbeta varierande tider
gärna tycker om hundar och ett aktivt liv
Det viktigaste är att personkemin fungerar och att du är trygg, lyhörd och har humor.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie på rullande schema samt kunna hoppa in vid behov.Så ansöker du
Skicka:
personligt brev
CV
referenser
löneanspråk
till: jobbansokan@mejdej.se
Märk ansökan med: 118-2026
Före anställning behöver utdrag ur belastningsregistret visas upp. Rekrytering sker löpande – vänta därför inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "118-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
, http://www.mejdej.se
295 31 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mejdej-Kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112 Jobbnummer
9959917