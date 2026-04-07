sommarvikarie sökes till vår manliga kund i Karlstad
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad
2026-04-07
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Karlstad
, Grums
, Kil
, Säffle
, Sunne
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent i Karlstad.
Vad innebär tjänsten?
Här jobbar du med en kund som är blind, har autism, en intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Kunden bor ensam i en lägenhet och har dubbelassistans på dagarna. Arbetet utgår från där kunden befinner sig - i hemmet eller vid olika aktiviteter. Rollen är både varierande och händelserik, och du blir en viktig del av att kundens vardag fungerar och känns meningsfull. På grund av kundens funktionsnedsättning är det viktigt att du som assistent arbetar med tydlighet, struktur och omtanke. Du är trygg i dig själv och trivs med rutiner.
Vi söker dig som studerar eller har annat jobb men som vill göra något extra vid sidan om. Rollen är både varierande och händelserik, och du blir en viktig del av att kundens vardag fungerar och känns meningsfull.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg samt vaken natt förekommer.
vi ser att du kan arbeta hela sommaren och gärna fortsätta som vikarie.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Du har lätt för att samarbeta och ser dina kollegor som ett viktigt redskap i ditt eget arbete.
Du får gärna ha en annan sysselsättning vid sidan av.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg. Vissa av våra tjänster förutsätter även att du kan arbeta natt.
har erfarenhet av autism.
har erfarenhet av vård och omsorg, (det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: timvikarie
Omfattning: vid behov
Tillträde: enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Pia Widén, verksamhetschefpia.widen@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7523296-1932655". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Orvar Bergmarks Plats 2e (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9840171