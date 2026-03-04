Sommarvikarie sökes till social och levnadsglad man i Borås
2026-03-04
Vi på Sanda Assistans söker timvikarier som även kan tänkas vara sommarvikarier till vår 56 årige kund som bor i Centrala Borås.
Kunden har Huntington sjukdom och har en assistent dygnet runt. Han är en levnadsglad och positiv man som alltid bjuder på skratt, har högt till tak och gillar att skoja. Är väldigt aktiv och tycker om att vara med familj/vänner.
Kunden bor själv i en lägenhet i Borås.
Om uppdraget
Som personlig assistent så kommer du att hjälpa kunden i hans vardag och vara hans förlänga arm. Åka i väg på roliga aktiviteter så som Quiz, promenader, fika, idrottsevenemang och restaurangbesök.
Även vara en social och motiverande människa i hans vardag hemma så dagarna blir fyllda av mening!
Det innefattar även hjälp med personlig hygien, hushållsgöromål, matlagning, förflyttningar, m.m.
Vi söker dig som:
Arbetslivserfarenhet meriterande men personkemin är det viktigaste!
Aktiv, skin på näsan och kunna motivera och ta initiativ är viktiga egenskaper.
Intresse inom sport eller musik är något som uppskattas!
Ett krav är att du som söker har körkort för att kunna köra kunds bil när han vill i väg på aktiviteter.
Arbetstider
Passen är dygns pass Kl. 09:00-09:00. Det finns även kortare pass på eftermiddagarna som varierar i längd.
Rekrytering sker fortlöpande Ersättning
