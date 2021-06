Sommarvikarie omgående till daglig verksamhet i Norrtälje och Da - Nytida AB - Administratörsjobb i Stockholm

Nu söker vi på Nytidas dagliga verksamheter ytterligare sommarvikarier.Kul att du hittade hit!Vi gissar att du tycker om att möta människor. Och att du är intresserad av att förstå vad som ligger bakom olika beteenden. Du brukar förmodligen hitta nya sätt att lösa en situation. Och det löser sig oftast för du är trygg i dig själv, nyfiken, lyhörd, och närvarande. Om det här stämmer in på dig, så kanske du vill jobba med oss i sommar! På grund av ett större inflöde än räknat söker vi nu ytterligare vikarier omgående till enheterna i Norrtälje och Danderyd.Vad gör vi?Hos oss på Nytida får du möta människor som har olika behov av stöd och omsorg. Det handlar om att möta vuxna med funktionsnedsättning eller psykosocial problematik. Tillsammans lagar vi mat, städar, går på utflykter, tränar, samtalar och mycket mer. Vi söker dig som vill lära känna, förstå och vara en del av en annan persons liv.Till dig från oss...IntroduktionFörmånsportal med rabatterVi har kollektivavtal samt tillhörande försäkringar.Coachande och stöttande chefer nära digTydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boendeDu får även...genuina möten och erfarenheter som rustar dig för framtiden, oavsett var den är.möjlighet att visa vem du är. Ofta är sommarjobbet en ingång till en tillsvidareanställning hos oss efter din utbildning/examen.en arbetslivserfarenhet som gör stor skillnad på din CV. Att ha jobbat med människor som behöver stöd, visar dina kommande arbetsgivare att du har erfarenhet av att möta många olika personer utifrån deras behov. Det behövs i alla branscher.2021-06-28Vi söker just nu sommarvikarier till våra dagliga verksamheter i Norrtälje och Danderyd (kan även komma att bli aktuellt med någon av våra andra enheter, därför önskar vi att ni är tydliga och skriver i var ni bor i er ansökan).På enheterna finns bland annat en musikstudio, kök, samtalsrum, datorplatser och rum för skapande. Du får möjlighet att jobba i en arbetsgrupp där fokus ligger på att utvecklas och ha roligt ihop. Verksamheten erbjuder många olika typer av aktiviteter som är indelade i följande verksamhetsinriktningar: Jobb och utbildning, kultur och skapande, träning och hälsa, djur och natur samt person och relation. Aktiviteterna bedrivs i grupp och utifrån de individuella förutsättningar och målsättningar individen har. Arbetet är förlagt inne på verksamheten, ute på exempelvis en praktikplats eller ett gym. Hos oss går personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Några av våra enheter har specialinriktning mot psykisk hälsa och personer med hemmasittarprolbematik.Enhetschef: Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig.Djur i omsorgen: Här arbetar vi med djur i vården och vi har regelbundna besök av terapidjur.Din erfarenhet och kunskapVi gissar att du som söker till oss:lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg och tycker mycket om att möta människor i olika situationer.är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller är mitt i dina studie till exempelvis arbetsterapeut, socionom, beteendevetare, fysioterapeut eller liknande.Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.Lön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdatum: enligt överenskommelseSista dag att ansöka är urval sker löpandeNytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv.