Sommarvikarie Natt Till Verksamhetsområde Boende Socialförvaltningen
Helsingborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2025-12-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad och har ett intresse för att arbeta natt inom socialpsykiatri och/eller missbruksproblematik? Vi söker dig som vill hänga med oss i sommar på våra boenden.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi söker nu nattpersonal inom våra boenden som vänder sig till personer med missbruk och/eller psykosocial ohälsa.
Att arbeta på våra boende eller med boendestöd ute i sociala lägenheter innebär ett högt tempo och stor variation i arbetsuppgifterna. För dig som studerar är det en god möjlighet att få erfarenhet av socialt arbete och ett bra sätt att kunna relatera till detta i dina studier.
Våra boenden och boendestöd vänder sig till både personer med missbruk och/eller socialpsykiatri. Vi arbetar med att motverka hemlöshet inom Helsingborg stad. Ensamarbete kan förekomma. Vi arbetar i klientens hem så rökning och djur kan förekomma.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar motiverande och stödjande tillsammans med den enskilde i dennes strävan att klara ett självständigt liv. Alla klienter ska ha en genomförandeplan med mål och rimliga delmål som utarbetas tillsammans med klient utifrån den enskildes egna förutsättningar samt utifrån det uppdrag som socialsekreterare formulerat.Kvalifikationer
Utbildning till social- eller behandlingspedagog, behandlingsassistent, stödassistent/undersköterska eller motsvarande minst två års eftergymnasial utbildning, eller är under pågående utbildning
- kunskaper om missbruk och beroende och/eller kunskap om socialpsykiatri, samt omvårdnad.
- erfarenhet av arbete med missbruksproblematik och/eller socialpsykiatri i någon form via arbete eller praktik.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du har körkort och kör bil.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Övrig information
Går du vidare i processen så blir steg ett att du kommer att få videofrågor skickade till din mejl, som vi vill att du svarar på snarast.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du tar med dig:
Utbildningsintyg alternativt examensbevis samt körkort. Ta även med två referenser från dina senaste arbeten eller utbildning, gärna chef, lärare eller handledare.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Admin.stodboende@helsingborg.se
Du kommer att få återkoppling från oss via mejl, så håll koll även i din skräppost då det har förekommit att mejl hamnat där.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Heltid/deltid efter behov och önskemål
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
