Sommarvikarie med truckvana sökes till Dalsjöfors
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-06-25
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eller i hela Sverige
Om tjänsten
Under perioden 6 juli till 14 augusti kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av plock och pack av kundorder samt truckkörning. Du behöver ha erfarenhet av skjutstativ och motvikt. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att säkerställa ett effektivt lagerflöde och hög leveransprecision.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag, mellan kl. 07:00–16:00. För rätt person finns det goda möjligheter till förlängning efter uppdragets slut.
Arbetsuppgifter
Har erfarenhet av plock- och packarbete samt tidigare har arbetat på lager. Du har god truckvana och erfarenhet av att köra både skjutstativtruck och motviktstruck. Vi ser gärna att du är noggrann, ansvarstagande och har förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav då kollektivtrafiken inte är anpassad efter arbetstiderna.
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970381-2070624". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Göteborgsvägen 185 (visa karta
)
504 63 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9978716