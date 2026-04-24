Sommarvikarie hos en energisk liten tjej
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-04-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker en personlig assistent till en liten tjej med mycket energi, livsglädje och ett härligt temperament. Hon saknar tal, har sondmatning och tycker mycket om att sitta bak på cykeln och utforska världen.
Du kommer att arbeta med henne hemma, där hon också har föräldrar och syskon, ute i parken, och på andra aktiviteter och utflykter.
Här har du möjligheten att bli en nyckelperson i en social och kramgo liten tjejs liv, och vara med och hjälpa henne utvecklas utifrån sin förmåga och förutsättningar.
OM DIG
Du är kvinna, lugn, stabil och trygg i din personlighet
Har god fysik och kan orka vara aktiv under långa stunder
Tål att hantera mycket energi, skrik och glädjeutbrott
Erfarenhet av AKK och TAKK samt sondmatning är meriterande men inget krav
VI ERBJUDER
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
En varm och familjär stämning
ARBETSTIDER
I första hand söker vi en assistent för sommarvikariat juni, juli, till skolstart augusti.
Passen är främst under dag och kvällstid, ca 20h per vecka.
TILLTRÄDE
Introduktion i maj
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-05-15. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
YouTube
Instagram
Facebook
LinkedIn
Tiktok Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 HALLSBERG
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9875571