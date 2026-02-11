Sommarvikarie Fastighetsskötare / Vaktmästare / Lokalvårdare
Skövde kommun, Fastighetsserviceavdelningen / Städarjobb / Skövde
I sektor service spelar du en viktig roll i att hålla vårt samhälle igång. Vi arbetar med allt från fastighetsskötsel, offentliga måltider och lokalvård till underhåll av gator, parker och ledningsnät - här bidrar du direkt till att skapa en bättre vardag för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling, samarbete och nytänkande. Välkommen till oss, här finns det alltid plats för fler som vill göra skillnad!Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vill du jobba inomhus eller utomhus i sommar? Vi söker dig som vill vara en del av vår fastighetsskötsel i Skövde kommun. I din roll som fastighetsskötare eller lokalvårdare ingår du i en grupp, där du arbetar med inre och yttre skötsel av våra fastigheter.
Arbetsuppgifterna består bland annat av lokalvård, traditionell fastighetsskötsel, verksamhetsservice samt trädgårdsskötsel. Arbetet är varierande och passar dig som har viljan och engagemanget att ge en professionell service åt våra kunder.
Som fastighetsskötare bör du vara 18 år eller äldre och inneha B-körkort.
Vi söker vikarier till centrala Skövde och våra yttre områden, Stöpen, Timmersdala, Tidan, Väring, Igelstorp och Värsås.Kvalifikationer
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från fastighetsskötsel eller lokalvård.
Som person bidrar du till ett gott samarbete med såväl kollegor och kunder. Du har ett
lösningsinriktat förhållningssätt och god servicekänsla som du utövar i din profession gentemot kund.
B-körkort (för manuellt växlad bil) är ett krav för tjänsterna som fastighetsskötare.
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305155". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Arbetsplats
Skövde kommun, Fastighetsserviceavdelningen Kontakt
Enhetschef
Camilla Eliasson camilla.eliasson@skovde.se 0500-498027 Jobbnummer
9735484