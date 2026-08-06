Sommarvikarie / extrajobb - till kund i Bjärred/Borgeby
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lomma Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lomma
2026-08-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekens Assistans AB i Lomma
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
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eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad i vardagen för en våra kunder? Vi söker nya medarbetare till Ekens assistans!
Vi söker en assistent till en manlig kund i Bjärred. Det gäller extrajobb och går bra att kombinera med annat arbete eller studier.
Arbetspassen är vanligen kl 11-16, kl 17-24 eller kl. 11-23. Det är viktigt att du som söker kan arbeta såväl kvällar som dagar.
Löpande urval sker. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning kan arbetsgivaren komma att göra bakgrundskontroll.
Det är bra om du som söker har erfarenhet av arbete med personförflyttningar. Det är en fördel om du har körkort och tillgång till bil då kollektivtrafiken tidvis kan vara begränsad när man slutar på kvällen.
Kunden ser gärna att du som assistent är social och empatisk, du får gärna vara intresserad av sport och samhällsfrågor.
Löpande urval sker. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité. Vi har kontor i Furulund och har en god tillgänglighet för såväl kunder som personal.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet.
Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta
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244 63 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Ingela Åberg ingela@ekensassistans.se 046-730094 Jobbnummer
10024081