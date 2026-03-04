Sommarvikarie C-korts chaufför till Östersund under sommarsäsongen 2026
2026-03-04
Vad söker vi:
Vi söker positiva, kommunikativa och ordningsamma miljöarbetare (c-korts chaufför) med placering i Östersund. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat med insamling av avfall tidigare. Vi vill att du är serviceinriktad, systematisk och noggrann. Du är bra på att tänka logistik och planering och kan hålla några bollar i luften samtidigt. Om du vill utvecklas i ett ansvarstagande företag som dagligen verkar för ett hållbart samhälle, då kan vi ha jobbet för dig! Vi erbjuder dig en säsongsanställning under tiden maj 2026 till augusti 2026. Tjänsten är heltid, 40h/vecka.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som miljöarbetare på Lundstams i Östersund tar du stort eget ansvar och arbetar såväl självständigt som tillsammans med dina kollegor för att lösa våra kunders olika behov vad gäller återvinningstjänster. I ditt uppdrag ingår att utföra insamlingsuppdrag med komprimatorbil åt våra kunder ute på fältet. Eller hämta flak och container med lastväxlare / liftdumper. Vi letar efter dig som är positiv och har en hög social kompetens. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta med dina kollegor på Lundstams och har även lätt för att representera Lundstams gentemot våra kunder i olika sammanhang.Dina arbetsuppgifter
• Utföra insamlingsuppdrag.
• Utföra diverse serviceuppdrag.Kvalifikationer
• C-körkort och YKB, ADR
• Bra på att skapa långsiktiga relationer med kunder.
• Prestigelös med hög social kompetens.
• Vara kundfokuserad med hög servicenivå.
• Bra på att samarbeta med andra.
• IT färdigheter.
• God analytisk förmåga.
• Flytande svenska i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdagen.
för ytterligare information angående tjänsten kontakta: Transportchef Ulf Jaarnek, 070-670 21 17. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundstams Återvinning AB
831 52 ÖSTERSUND
