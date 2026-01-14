Sommarvikarie 2026, Haga Äng i Västerås, Norlandia Äldreomsorg
2026-01-14
Vi på Norlandia Äldreomsorg söker dig som är undersköterska eller vårdbiträde och som vill jobba heltid/deltid under hela alternativt delar av sommaren, på Haga Ängs äldreboende i Västerås.
Vill du bli en del av vårt team i sommar? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som undersköterska eller vårdbiträde på Norlandia Äldreomsorg?
Som undersköterska eller vårdbiträde är du en värdefull nyckelspelare som bidrar till att våra boende får en trygg och meningsfull tillvaro på ålderns höst. Vi utgår alltid från den boendes vilja och egna förmåga och ser till det friska. Som undersköterska eller vårdbiträde ansvarar du för att utföra en värdig och god omsorg och omvårdnad utifrån den äldres individuella behov.
Förekommande arbetsuppgifter kan till exempel vara hjälp med den dagliga omvårdnaden, läkemedelshantering, dokumentation, stöttning vid aktiviteter, servering av måltider samt städning i boendens lägenhet och allmänna utrymmen. Du kommer få vara delaktig i allt från lärorika omvårdnadsmoment till trevliga aktiviteter med de boende. Ett väldigt spännande jobb helt enkelt!
Om Haga Äng äldreboende
Haga Äng är ett modernt äldreboende som erbjuder vård och omsorg för personer inom äldrepsykiatrin samt personer med demenssjukdom (kognitiv sjukdom). Boendet består av 62 lägenheter fördelade på fyra våningar och är utformat för att skapa trygghet och trivsel för våra boende.
Vi erbjuder en stimulerande miljö med aktivitetsrum, gym, salong, bad och sinnenas rum, vilket ger möjlighet till både fysisk aktivitet och avkoppling. Äldreboendet ligger i det lugna området Malmaberg, med närhet till bussförbindelser, promenadstråk, grönområden, affärer och restauranger.
För mer information om vårt äldreboende besök Äldreboende Haga Äng i Malmaberg, Västerås | Norlandia Äldreomsorg
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Det är meriterande om du har undersköterskeutbildning (eller likvärdig utbildning) om minst 1350 poäng.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen.
Om du har haft eller har läkemedelsdelegering ser vi det som ett plus.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god datorkunskap/datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat
Omfattning: Heltid, deltid eller timanställning
Tillträde: Juni, juli och augusti 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Telefonnummer 021-156536
E-postadress veronica.turunen-trude@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6945444-1788476".
Detta är ett deltidsjobb.
Norlandia Care AB (org.nr 556576-2266)
Hästhovsgatan 27
)
723 38 VÄSTERÅS
Norlandia Äldreomsorg
