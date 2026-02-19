Sommarvikarie 2026, boendestödjare i Västra Hamnen Malmö, LSS
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Malmö
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill sommarjobba som boendestödjare under sommaren 2026 på Västra Hamnens LSS-boende i Malmö. Vill du bli en del av vårt team i sommar? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Stödet kan vara av både verbal, pedagogisk, motiverade och av praktisk karaktär. Din uppgift tillsammans med kollegor att ge stöd och service (LSS) till kunderna för att skapa en fungerande, stimulerande, utvecklande trygg vardag. Du är en del av ett team och arbetsuppgifter utförs både enskilt och i team, tillsammans ansvarar ni för planering, genomförande och uppföljning. Vi arbetar utifrån ett låg affektivt bemötande, lösningsfokuserat arbetssätt med kunden i fokus utifrån ett salutogent förhållningssätt.
LSS- Bostad beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
Vanlig förekommande är stöd i planering, kommunikation, aktiviteter, social samvaro och hushållssysslor. I arbetet ingår även dokumentation, samverkan med närstående, företrädare och andra aktörer i kundens nätverk samt delegerande HSL-insatser.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, social närvaro
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag, kväll och nattetid jour, både vardagar och helger.
Om Västra Hamnen,gruppboende
Verksamheten har 6 lägenheter med gångavstånd till havet och goda bussförbindelser i anslutning till boendet. vi vänder oss till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och som är berättigad till insatsen Bostad med särskild service enligt LSS, personkrets 1. Verksamheten är bemannad dygnet runt. Vårt uppdrag är att skapa en trygg meningsfull tillvaro genom stödjande insatser i kundernas dagliga liv.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du har utbildning eller pågående utbildning inom vård och omsorg eller annan adekvat utbildning.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS, lågaffektivt bemötande och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat
Omfattning: 60-ca 80% eller timanställning
Tillträde: Juni, juli och augusti 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Boendestödjare: Selina Jörud
Telefonnummer: 010-130 33 57
eller
Verksamhetschef: Anne A.Martinsson
Telefonnummer: 010-130 30 63
E-postadress: anne.ahlgren.martinsson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan!
