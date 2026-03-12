Sommarvikarie - Skötare/undersköterska till psykiatriska PEA-teamet
Region Dalarna / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-03-12
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du göra skillnad i människors liv och arbeta i en dynamisk och meningsfull vårdmiljö i sommar? Vi söker nu engagerade skötare/undersköterskor som vill arbeta som sommarvikarier i vårt PEA-Team (Psykiatriska enheten för akutpsykiatri). PEA-teamet arbetar med att ge snabb, flexibel och personcentrerad psykiatrisk vård i patientens egen miljö. Teamet består av sjuksköterskor och skötare/undersköterskor som tillsammans ger stöd, bedömning och behandling till personer med psykiatriska behov. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete i team. En viktig del av arbetet är samverkan med ambulanssjukvården. Teamet kan åka ut på SOS-larm tillsammans eller istället för ambulans vid misstanke om psykiatrisk problematik, där ni vid behov gemensamt gör bedömningar och avgör fortsatt vårdbehov.
Sommarvikariat under perioden juni-augusti (eller enligt överenskommelse). Heltid eller deltid . Arbetstid inkluderar dag, kväll och helg
Sommarvikarie - Skötare/undersköterska till psykiatriska PEA-teametPubliceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som skötare/undersköterska i det mobila teamet arbetar du bland annat med att:
Ge stöd, omvårdnad och psykosocialt stöd till patienter och närstående
Delta i psykiatriska bedömningar tillsammans med sjuksköterska eller läkare
Åka ut på uppdrag tillsammans med ambulans, inklusive SOS-larm med psykiatrisk problematik
Samverka med ambulanssjukvård, psykakuten, primärvård, socialtjänst och andra vårdaktörer
Dokumentera enligt gällande riktlinjer
Delta i planering och uppföljning av patientens vård
Arbetet sker till stor del ute hos patienterna och kan innebära både planerade och akuta insatser.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad skötare eller undersköterska
Har intresse för psykiatri
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Kan arbeta självständigt och fatta beslut i komplexa situationer
Har B-körkort
Erfarenhet av psykiatrisk vård är meriterande.
Personliga egenskaper :
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i din yrkesroll, flexibel och har ett genuint engagemang för patienternas välbefinnande. Du trivs med ett varierat arbete där tempot ibland kan vara högt och där samarbete är en viktig del. Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:294". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Sara Rosqvist 023-492977 Jobbnummer
9794155