Sommarvikariat- Leg. Sjuksköterska till Götene Kommun
2026-03-11
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotene
Legitimerad sjuksköterska till Götene kommun - Sommarvikariat
En varierad och självständig tjänst i ett starkt teamPubliceringsdatum2026-03-11Om företaget
Sjuksköterskegruppen i Götene består av 26 legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som arbetar inom hemvård, SÄBO, korttidsverksamhet, psykiatri och LSS.
Vi är en sammansvetsat arbetsgrupp där samarbete, tillit och professionell stolthet präglar vardagen. Här finns både bred erfarenhet och en vilja att ständigt utveckla vår kommunala hälso- och sjukvård.
De sjuksköterskor som idag arbetar i den här tjänsten trivs mycket väl och uppskattar variationen, självständigheten och teamkänslan.Om tjänsten
Vi söker nu sommarvikarier under perioden 1 juni tom 31 aug.
Tjänsten innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Inga planerade nattpass.
Så ser uppdraget ut:
Dagtid arbetar du där ordinarie patientansvarig sjuksköterska (PAS) är ledig eller frånvarande.
Kvällstid ansvarar du tillsammans med en kollega för hela kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser.
Det innebär en roll med stort ansvar, bredd och god överblick över verksamheten - samtidigt som du alltid har kollegialt stöd.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att:
Ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL
Genomföra bedömningar och prioriteringar i både planerade och akuta situationer
Samverka med läkare, rehabpersonal och övriga professioner
Handleda och stötta omvårdnadspersonal
Bidra till patientsäkerhet och kvalitetsutveckling
Arbetet är omväxlande och kräver trygghet i din profession samt god förmåga att strukturera och prioritera.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Är trygg i självständigt arbete och trivs med ansvar
Har god prioriteringsförmåga och klinisk blick
Är kommunikativ och bidrar till ett gott arbetsklimat
Vill vara en del av ett team där man stöttar varandraKvalifikationer
Legitimation som sjuksköterska
B-körkort (manuell växellåda)
Vi erbjuder
En varierad och självständig tjänst
En erfaren och stöttande arbetsgrupp
Möjlighet till kompetensutveckling
En arbetsplats där kvalitet och patientsäkerhet är i fokus
En tjänst som uppskattas av de sjuksköterskor som redan arbetar i denÖvrig information
Visstidsanställning.
Arbetstid: dag- och kvällstid samt helg i genomsnitt var femte vecka.
Intervjuer och eventuell anställning sker löpande. Stor vikt läggs vid personlig tillämplighet.
Välkommen med din ansökan och bli en del av sjuksköterskegruppen i Götene i sommar!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
Enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene kommun
Götene kommun, Hälso- och sjukvård Kontakt
