Sommarvikariat- Leg. Sjuksköterska till Götene Kommun

Götene kommun, Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Götene
2026-03-11


Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.

Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.

Legitimerad sjuksköterska till Götene kommun - Sommarvikariat
En varierad och självständig tjänst i ett starkt team

Sjuksköterskegruppen i Götene består av 26 legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som arbetar inom hemvård, SÄBO, korttidsverksamhet, psykiatri och LSS.

Vi är en sammansvetsat arbetsgrupp där samarbete, tillit och professionell stolthet präglar vardagen. Här finns både bred erfarenhet och en vilja att ständigt utveckla vår kommunala hälso- och sjukvård.

De sjuksköterskor som idag arbetar i den här tjänsten trivs mycket väl och uppskattar variationen, självständigheten och teamkänslan.

Vi söker nu sommarvikarier under perioden 1 juni tom 31 aug.

Tjänsten innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Inga planerade nattpass.

Så ser uppdraget ut:
Dagtid arbetar du där ordinarie patientansvarig sjuksköterska (PAS) är ledig eller frånvarande.

Kvällstid ansvarar du tillsammans med en kollega för hela kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser.

Det innebär en roll med stort ansvar, bredd och god överblick över verksamheten - samtidigt som du alltid har kollegialt stöd.

Som sjuksköterska hos oss kommer du att:

Ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL

Genomföra bedömningar och prioriteringar i både planerade och akuta situationer

Samverka med läkare, rehabpersonal och övriga professioner

Handleda och stötta omvårdnadspersonal

Bidra till patientsäkerhet och kvalitetsutveckling

Arbetet är omväxlande och kräver trygghet i din profession samt god förmåga att strukturera och prioritera.

Är legitimerad sjuksköterska

Är trygg i självständigt arbete och trivs med ansvar

Har god prioriteringsförmåga och klinisk blick

Är kommunikativ och bidrar till ett gott arbetsklimat

Vill vara en del av ett team där man stöttar varandra

Legitimation som sjuksköterska

B-körkort (manuell växellåda)

Vi erbjuder
En varierad och självständig tjänst

En erfaren och stöttande arbetsgrupp

Möjlighet till kompetensutveckling

En arbetsplats där kvalitet och patientsäkerhet är i fokus

En tjänst som uppskattas av de sjuksköterskor som redan arbetar i den

Visstidsanställning.
Arbetstid: dag- och kvällstid samt helg i genomsnitt var femte vecka.
Intervjuer och eventuell anställning sker löpande. Stor vikt läggs vid personlig tillämplighet.

Välkommen med din ansökan och bli en del av sjuksköterskegruppen i Götene i sommar!

Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald.

Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15".

Detta är ett heltidsjobb.

Götene kommun (org.nr 212000-1652)

För detta jobb krävs körkort.

Götene kommun, Hälso- och sjukvård

Andrés Lindgren
0511-386934

9791423

