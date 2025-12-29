Sommarvikariat undersköterska till Psykiatrisk avdelning Gubbängen
2025-12-29
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 1000 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Undersköterskor eller studenter inom hälso- och sjukvård intresserade av psykiatri, se hit om du vill ha ett spännande sommarvikariat hos oss på avdelning Gubbängen Psykiatri Södra!
Psykiatrisk avdelning Gubbängen
Psykiatrisk avdelningen i Gubbängen är en allmänpsykiatrisk avdelning med inriktning på affektiva tillstånd, ångest, depression och personlighetssyndrom. Avdelningen har 21 vårdplatser varav 2 platser är för självvald inläggning, genomsnittlig vårdtid är 13 dygn.
På avdelningen vårdas både patienter frivilligt (HSL) och enligt psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Avdelningen ligger centralt i Gubbängen men ändå avskilt, endast tre minuters promenad från tunnelbanan. På avdelningen arbetar skötare, sjuksköterskor, kurator, medicinsk sekreterare och läkare tillsammans.
Vi arbetar mycket med att förbättra och anpassa avdelningen utefter olika behov för patienter men även för studenter. I höstas startade vi upp en Psykiatrisk Utbildnings Avdelning (PUA). PUA är en liten enhet på avdelningen. Där studenterna i sin blivande grundprofession arbetar tillsammans i tvärprofessionella team under handledning. Mycket uppskattat av både studenter och patienter.
Ditt arbete som undersköterska
Som undersköterska har du en viktig roll i omvårdnadsarbetet och samarbetar med dina kollegor i olika tvärprofessionella team. Vi arbetar aktivt med utveckling av patienters delaktighet, vårdplaner, krisplaner, omvårdnadsplaner och konkreta omvårdnadsåtgärder.
Tillsammans med dina professionella och engagerade kollegor blir du delaktig i vårt mål att ge psykiatrisk vård av bästa kvalitet. Uppgifterna innebär daglig kontakt med patienter, samtal, aktiviteter, omvårdnad och olika förekommande uppgifter på avdelningen.
Dokumentation sker i vårt system TakeCare. Genom ett empatiskt förhållningsätt, lågaffektivt bemötande kombinerat med kunskap och engagemang vill vi vara ett stöd för våra patienter att hitta hoppet och påbörja resan mot återhämtning.
Vi arbetar även med Safewards för att skapa en tryggare psykiatrisk vårdmiljö genom att minska hot, våld och tvångsåtgärder, genom att stärka relationer och kommunikation mellan patienter och personal med fokus på patientmedskapande och social gemenskap.
Våra förväntningar på dig
Du har intresse för omvårdnad och för psykiatri, är nyfiken, kreativ och ansvarstagande. Du har en god förmåga att samarbeta med kollegor men kan också arbeta självständigt och fatta egna beslut när så krävs. I omvårdnadsarbetet utgår du alltid från patientens och närståendes resurser och behov. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav.
Du är undersköterska och/eller student exempelvis till sjuksköterska, psykolog eller läkare.
Krav undersköterska:
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen.
Vi kommer ha störst behov av vikarier från midsommar fram till slutet av augusti.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Vi tillämpar löpande gruppintervjuer i denna rekryteringsprocess och vikariaten kan komma att tillsättas innan annonseringstidens slut.
Kliniken tillämpar SLSO's riktlinjer för registerkontroll mot belastnings- och misstankeregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
