Sommarvikariat underläkare till Hudiksvalls sjukhus
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser / Läkarjobb / Hudiksvall Visa alla läkarjobb i Hudiksvall
2025-12-10
Hudiksvalls sjukhus är ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län och har ett upptagningsområde på över 100.000 invånare. Vi söker nu underläkare för sommarvikariat till verksamhetsområden internmedicin, kirurgi, ortopedi och psykiatri.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss får du ett varierande, utmanande och omväxlande arbete med god introduktion och kontinuerlig handledning. Tjänsten avser ett vikariat under sommaren.
Hos oss får du
• en meningsfull och omväxlande arbetsdag
• stöd av erfarna kollegor och nära samarbete i ett tvärprofessionellt team
• en bred och värdefull erfarenhet som ger dig en stark grund i din framtida läkarkarriär.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad person som trivs i nära samarbete med verksamhetsområdets alla professioner i en omväxlande vardag. Du har gott omdöme och förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt.
Vi söker dig som har
• fullgjort minst 10 terminer på läkarprogrammet
• goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
