Sommarvikariat till köket i Nereby SiS ungdomshem
Statens institutionsstyrelse / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Nereby har verksamhet i Harestad och i Bergsjön. Vi bedriver differentierad och högkvalitativ skol-, vård- och behandlingsarbete. Verksamheten inbegriper en mängd professioner, såsom lärare, behandlingspedagog, psykolog, sjuksköterska med flera. SiS ungdomshem Nereby tar emot såväl skolpliktiga som icke skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? På Nereby har vi ett kök som är uppdelat på två lokala delar, du kommer att bemanna köket under sommartid med annan kollega. Dagliga uppgifter är att laga mat och vara till allmän nytt i köket vad gäller matlagning till ungdomar på nereby. Arbetet är stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. Arbetstiden är enligt schema dag.
Arbetet i vårt storkök innebär att planera, förbereda och tillaga näringsrika och goda måltider till institutionens ungdomar. Måltider och kost är en viktig del i vårt uppdrag, då det tillagas ca 100 portioner per dag, 5 dagar i veckan fördelat på flera mål. Utöver det förbereder även kökspersonalen helgens måltider.
Som kock jobbar du i team med övrig kökspersonal och du är operativ i arbetet. Du behöver trivas med att laga mat i storkök och samtidigt se kök och matsal som en helhet. I arbetsuppgifterna ingår förutom att laga den dagliga maten även att göra beställningar av varor, planera matsedeln och packa varor som avdelningspersonal hämtar till avdelningarna. Arbetsuppgifterna omfattar även egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning samt följa det statliga ramavtalet vid beställningar.
Då institutionen geografiskt är uppdelat på två områden förekommer det packning av mat som behöver levereras mellan institutionerna.
Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
• Erfarenhet av arbete i kök
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.Publiceringsdatum2026-02-12Kontakt
Johan Austli, Administrativ chef, 010-453 32 04
Cecilia Fykén, Ansvarig HR, 010-453 32 07
Saco-S: Henrik Isgren, 010-453 40 23
Seko: Sasa Mitic, 010-453 33 80
ST/OFR, Stefan Eriksson, 072-553 61 31
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat under sommarperiod för ordinarie personal.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9739938