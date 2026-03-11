Sommarvikariat som undersköterska i Karlskrona och Karlshamn 2026
2026-03-11
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
Vill du ha ett sommarjobb där du både får utveckla din kompetens och bidra till trygg vård? Sommaren 2026 söker vi undersköterskor och omvårdnadsassistenter till Karlskrona och Karlshamn.
Att arbeta i Region Blekinge innebär att du får bidra till människors hälsa och livskvalitet, samtidigt som du ges möjlighet att utveckla din kompetens och växa i en varierad arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån vår värdegrund: engagemang, samarbete och kvalitet.
Om jobbet
Till sommaren 2026 söker Hälso- och sjukvården i Karlskrona och Karlshamn undersköterskor eller omvårdnadsassistenter som vill vara med och skapa omtanke och god vård för våra patienter. Arbetet består av omvårdnadsuppgifter på våra vårdavdelningar, där du blir en viktig del av vårdflödet och arbetar nära både kollegor och patienter för att skapa trygghet och kvalitet i vården.
Du arbetar enligt schema dag/kväll/natt och helg. Vi ser gärna att du kan vara med under hela semesterperioden.
Vi erbjuder sommarjobb på flera avdelningar inom sjukhuset. Din ansökan fördelas utifrån verksamhetens behov och i den mån det är möjligt, även med hänsyn till dina önskemål. Ange gärna i ansökan om du är särskilt intresserad av en viss avdelning eller klinik.
Om dig
Vi söker dig som vill ha ett sommarjobb där du får använda din kompetens och samtidigt utvecklas i din yrkesroll. Du är ansvarstagande och flexibel med förmåga att skapa struktur och prioritera arbetet när tempot är högt.
Din nyfikenhet och ditt engagemang för människor gör att du tar dig an arbetet med energi och omtanke. Du ser samarbete som en självklarhet och bidrar till en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och hittar lösningar tillsammans.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi välkomnar dig att söka som:
- Har en utbildning med inriktning inom vård och omsorg på gymnasienivå
- Har förvärvat kompetens som motsvarar utbildningsnivån som anges ovan
- Är sjuksköterskestudent, minst termin 4
- Är läkarstudent, minst termin 4
Vänligen bifoga eventuellt bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen. Beviset utfärdas av Socialstyrelsen https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
I det fall du inte har bevis anställs du med annan titel.
Sökande som är aktuell för anställning behöver uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Tillsättning kommer att ske löpande, skicka gärna in dig ansökan så snart som möjligt.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/706".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Blekinge
Hälso- och sjukvård
Alice Hacker, HR-konsult 0455-734177
9791433