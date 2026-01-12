Sommarvikariat som socialsekreterare/handläggare
Vill du bli en del av vårt team på Myndighetsavdelningen? Vi erbjuder ett roligt, varierande och meningsfullt arbete i en utvecklande miljö.
Nu söker vi en engagerad sommarvikarie som vill bidra till vår verksamhet under sommaren.
Ditt uppdrag
Myndighetsavdelningen inom sektor Välfärd består av Omvårdnadsenheten, Vuxenenheten och Försörjningsenheten. Inom samtliga tre områden kommer du som sommarvikarie att träffa personer som är i behov av socialtjänstens olika insatser. Du kommer att ingå i en grupp med medarbetare som sitter tillsammans i förvaltningshuset. I tjänsten kommer du att träffa personer på plats i förvaltningshuset samt göra hembesök.
Inom Myndighetsavdelningen arbetar vi med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Som socialsekreterare/handläggare möter du människor, handlägger aktualiseringar, utreder behov, fattar beslut om bistånd samt följer upp beslutade insatser. Samtliga tre enheter arbetar med strukturerade utredningar och dokumentation. I ditt dagliga arbete kommer det alltid att finnas kollegor, specialist och enhetschef som stöd.
Beskrivning av arbetsplatsen
Myndighetsavdelningarna inom sektor Välfärd består av tre enheter, var och en med sina specifika ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Försörjningsenheten
Roll: Socialsekreterare
Arbetsuppgifter: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL). Du kommer bland annat att utreda, fatta beslut om rätten till försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd samt följa upp insatser.
Vuxenenheten
Roll: Socialsekreterare
Arbetsuppgifter: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga ärenden enligt socialtjänstlagen. Ärendetyper som enheten ansvarar för avser skadligt bruk/beroende, våld i nära relationer, körkortsyttranden, utredningar gällande andrahandsavtal. Du kommer att förhandsbedöma orosanmälningar, utreda och följa upp insatser.
Omvårdnadsenheten
Roll: Handläggare
Arbetsuppgifter: Utreda, besluta och följa upp bistånd och insatser till äldre och personer med funktionsvariationer enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Din kompetens
Vi söker dig som har pågående eller slutförd utbildning som socionom eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet inom socialt arbete och/eller har arbetat med målgrupperna. Det är även en fördel om du har kunskap om MI, IBIC och ASI samt en vana av att arbeta i Lifecare. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du har B-körkort.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmågan att skapa professionella och förtroendegivande relationer, tar initiativ och har mod att agera utifrån din övertygelse. Du är kommunikativ, lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är även viktigt att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt sätta upp och hålla tidsramar. Utöver detta tror vi att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi kommer att hantera ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Välkommen med din ansökan.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
