Sommarvikariat som sjuksköterska till medicin, Kungälv!
2026-02-27
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi på verksamhetsområde medicin
Verksamhetsområde medicin på Kungälvs sjukhus består av tre vårdavdelningar samt en mottagningsenhet.
Vårdavdelningarna ligger i den helt nya vårdbyggnaden. Inriktningarna som vi har är en kardiologisk avdelning inklusive en del med hjärtintensivvårdsplatser, en internmedicinsk avdelning som är inriktad mot intermediärvård, gastroenterologi, hematologi och diabetes samt en avdelning med allmänmedicinsk inriktning. Vi har därmed kapacitet att ta emot en stor bredd av medicinska diagnoser.
Arbetsuppgifter och arbetssätt
Vi erbjuder dig ett vikariat på medicinsk vårdavdelning, som är ett stimulerande, ansvarsfullt, roligt och spännande arbete där du får tillfälle att tillsammans med nya arbetskamrater utveckla din kompetens. Vi erbjuder dig en individuell introduktion innan du börjar jobba självständigt.
Om dig
Vi ser att du är en person som tidigare har arbetat på sjukhus och tycker om miljön och pulsen. Du kan vara nyexaminerad och nyfiken på vår miljö eller lämnat sjukhuset och har saknaden tillbaka.
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra och du vill vara med i vårt härliga gäng där vi tillsammans driver verksamheten framåt med patienten i fokus.
Legitimerad sjuksköterska.
Tjänsten avser semestervikariat under juni till och med augusti, datum enligt överenskommelse, möjlighet finns eventuellt till förlängning.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till ett glatt och utvecklingsinriktat gäng!
