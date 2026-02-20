Sommarvikariat som Sjuksköterska till äldreboende, hemsjukvård och korttids
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Sandviken Visa alla sjuksköterskejobb i Sandviken
2026-02-20
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen i Sandviken
Omsorgsförvaltningen med cirka 1275 anställda omfattar fem verksamhetsområden. Dessa är ordinärt boende, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri, HSL och korttidsboenden samt ledningsstöd.
Omsorgsförvaltningen erbjuder ett meningsfullt och betydelsefullt arbete. Vår strävan är att vård och omsorg ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och medarbetare.
Inom Omsorgsförvaltningen arbetar ca 75 sjuksköterskor i en samlad sjuksköterskeenhet. Inom enheten finns en viss uppdelning mellan hemsjukvård, särskilt boende samt LSS, där du har kollegiala möten och stöd.
Som vikarierande sjuksköterska i Sandvikens kommun erhåller du en generös timbonus under v. 25-33.
Specificera gärna vilket område (Särskilt boende, LSS, Hemsjukvård, Korttids eller Kväll/Natt) du är intresserad av.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska har du det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Lifecare HSL. Vi strävar efter ett starkt teamarbete med patienten i centrum. Anhörigkontakter ingår som en självklar del i arbetet. Arbetet är varierande, allt från att förebygga ohälsa till att hantera akuta tillstånd.
Organisationen är bemannad med ordinarie personal under året och du som arbetar hos oss har ett starkt stöd av dina kollegor.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom distrikts-, äldre- eller psykiatrisk vård är meriterande. Befattningen kräver att du både kan arbeta självständigt, men också vara en lagspelare.
Som person är du strukturerad och kan prioritera ditt arbete. Självklart har du ett gott bemötande och är trygg i din yrkesroll Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i. En plats där vi känner oss hemma och där det är enkelt att trivas mitt ibland natur, kultur, idrott och upplevelser.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna vår webbplats https://sandviken.se/arbete-och-karriar
