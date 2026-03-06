Sommarvikariat som rehabassistent på Rehabenheten i Mönsterås kommun
2026-03-06
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Vi söker nu dig som vill jobba som rehabassistent under sommaren 2026 på Rehabenheten i Mönsterås kommun. Det är ett varierat och betydelsefullt sommarvikariat där du blir en viktig del av vårt team med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter.
Du arbetar nära patienter i särskilt boende och ordinärt boende, hjälper till med träning och rehabilitering samt stöttar kollegorna i det dagliga arbetet. Arbetet sker i tvärprofessionella team tillsammans med sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och andra professioner. Här får du använda både hjärta och händer för att göra skillnad i människors vardag.
Det här erbjuder vi dig
* Ett härligt och välkomnande gäng som stöttar varandra
* Gedigen introduktion och kontinuerligt stöd under hela sommaren
* Möjlighet att planera delar av din egen dag i samråd med teamet
* Ett meningsfullt jobb där du ser resultat av ditt arbete varje dag
* Chans att få värdefull erfarenhet inom kommunal rehabilitering och äldreomsorgKvalifikationer
* Utbildad undersköterska
* B-körkort (krav)
* Tidigare erfarenhet av rehabilitering eller äldreomsorg är starkt meriterande
* Du är positiv, engagerad och trivs med att arbeta i team
* Du har ett rehabiliterande förhållningssätt och vill hjälpa människor att bibehålla eller återfå sin funktion och självständighet
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där engagemang, lösningsfokus och god samarbetsförmåga är avgörande
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift.
