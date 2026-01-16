Sommarvikariat som kundtjänsthandläggare på Förarprov
På Trafikverket är du med och bidrar till ett samhälle som fungerar - idag och i framtiden. Genom vårt arbete med infrastruktur påverkar vi människors vardag i hela Sverige.
Som sommarjobbare hos oss får du värdefull arbetslivserfarenhet, knyter nya kontakter och skaffar referenser, samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och idéer. Varmt välkommen med din ansökan!
Sommarvikariat som kundtjänsthandläggare på FörarprovPubliceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Vår uppgift på Förarprov är att genomföra prov inom körkortsområdet och yrkestrafikområdet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att varje kund känner sig välkommen, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
Arbetsuppgifterna varierar och man växlar i gruppen under dagen att genomföra de olika arbetsuppgifterna. I ditt dagliga arbete kommer du att möta många olika kunder, så bemötande och tydlig information är därför viktiga delar i ditt arbete. Tidvis innebär arbetet högt tempo så du behöver trivas med det som en del i arbetet och du arbetar enligt fastlagt schema. Du kommer bland annat att arbeta med:
Receptionsarbete
Tidsbokning av teori och körprov
Svara på kundfrågor
Administration av körkortsfoto i samband med körkortsprov och förnyelse av körkort
Utföra allmänna kontorsgöromål
Vara teoriprovsförrättare
Övrig information
Tidsperiod för sommarjobbet: 2026-05-04 - 2026-08-28
Varje sommarjobb annonseras separat. Det innebär att du behöver söka varje sommarjobb som du är intresserad av. Om du uppfyller kraven kan du bli aktuell för flera sommarjobb och därmed bli kontaktad av flera olika chefer för intervju.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade urvalstester. Inbjudan till tester skickas via e-post efter att ansökningstiden har gått ut. För att inte missa viktig information är det därför viktigt att du regelbundet kontrollerar din inkorg samt skräppost/spam. Utskicken skickas vanligtvis från noreply@heroma.se
.
Urval till intervju baseras på kraven i annonsen och resultaten från urvalstesterna.
Vi arbetar för en öppen och inkluderande kultur där mångfald värdesätts. För att säkerställa en likvärdig, objektiv och träffsäker rekryteringsprocess använder vi webbaserade tester, där alla kandidater bedöms utifrån samma förutsättningar.
Möjlig placeringsort för sommarjobbet är Gävle. Du kan komma att behöva utföra arbetet i Bollnäs någon/några onsdagar under sommaren.
Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som:
har en pågående gymnasie-, KY/YH-, högskole- eller universitetsutbildning eller som avslutat utbildningen 2024 eller senare
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av fysiska kundmöten, från exempelvis reception/kundtjänst/informationsdisk med frekventa kundkontakter
är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
har körkort för manuellt växlad personbil
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftSå ansöker du
När du skickar in din ansökan får du besvara ett antal frågor. Dina svar ligger till grund för det första urvalet i rekryteringsprocessen.
Om inget annat anges i annonsen ska du bifoga ditt CV. Vi har valt att inte använda personligt brev som en del av urvalsunderlaget.
Om du har skyddade personuppgifter behöver du kontakta ansvarig chef för rekryteringen, så att din ansökan kan hanteras enligt särskilda rutiner. Namn och kontaktuppgifter till chefen hittar du i annonsen.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Timlön Så ansöker du
