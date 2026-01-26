Sommarvikariat som fysiobiträde på kirurgiska kliniken
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Norrköping Visa alla sjukgymnastjobb i Norrköping
2026-01-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Kirurgiska kliniken, på Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) i Östergötland.
Kliniken har en vårdavdelning, avdelning 10 med 32 vårdplatser. Det finns både ett planerat och ett akut intag av patienter med kirurgiska och urologiska sjukdomar. Samt en mottagning där vi tar emot och utreder patienter för colon cancer, hudförändringar, sjukdomar i matstrupen samt obesitas.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Verksamheten inom kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset är inriktad på diagnostik och behandling mot sjukdomar i mag-tarmkanalen övriga akuta åkommor i buken samt trauma. På kliniken finns även en urologisk enhet. Kliniken bedriver både akut och planerad verksamhet.
I de dagliga arbetsuppgifterna kommer du assistera och arbeta tillsammans med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och övrig sjukvårdspersonal kring patienter som har eller skall genomgå operationer eller har kommit in akut med olika kirurgiska sjukdomar. Du kommer få träna förflyttningar och gå igenom träningsprogram med patient samt träna patienten under dess vistelse. Du kommer även få skriva underlag till överrapporteringar och ge information och rådgivning till patienter.
Arbetsgrupp
Du kommer att arbeta med våra fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister och kuratorer i ett teambaserat arbete kring de inneliggande patienterna. Handledning och introduktion ges av ordinarie fysioterapeut på kliniken och det kommer finnas ordinarie fysioterapeut i tjänst för handledning under hela sommaren.
Om dig
Du studerar till fysioterapeut och har läst klart termin 4 alternativt termin 5 i juni 2026 och gjort godkänd VFU inom akut somatisk slutenvård.
Handledning och introduktion ges av ordinarie fysioterapeut på kliniken och det kommer finnas ordinarie fysioterapeut i tjänst för handledning under hela sommaren.
Bifoga CV, betyg eller intyg som visar att du är behörig vid anställningens start.
Erfarenhet av Cosmic journalsystem är meriterande men inte ett krav.
Som person är du stabil och har lätt för att anpassa dig till olika situationer, samt har en mycket god samarbetsförmåga.
För oss på kirurgiska kliniken är teamarbetet ett viktigt redskap för att ge en säker vård och bästa möjliga upplevelse.
Du arbetar självständigt, planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt. Vi ser att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete, där patienten är i fokus.
Då du kommer kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift.
Ansökan och anställning
Intervjuer sker fortlöpande. Anställning enligt överenskommelse. Önskvärt att kunna jobba hela sommaren
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Kirurgiska kliniken ViN Kontakt
Vårdenhetschef Sarah Norbäck Carlberg sarah.norback.carlberg@regionostergotland.se Jobbnummer
9703188