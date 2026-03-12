Sommarvikariat som CE chaufför till Sandahlsbolagen Umeå
2026-03-12
Har du CE kort och vill vara en del av ett dynamiskt och växande företag? Då har vi på Academic Work den perfekta möjligheten för dig! Vi söker nu en engagerad och pålitlig CE-chaufför till Sandahlsbolagen som har möjlighet att arbeta under v25-35 med utgångspunkt i Umeå.
Hos Sandahlsbolagen får du chansen att arbeta med moderna fordon och dagtids arbete.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Vi söker dig som vill jobba som CE-chaufför hos Sandahls bolagen i Umeå mellan v25-v35. Här blir du en del av ett stabilt och tryggt bolag tillsammans med flertal kollegor som gärna ses för en kopp kaffe mellan körningarna. Du utgår från Umeå och körningarna sker främst dagtid. Körningarna går inom Umeå-Skellefteå-Örnsköldsvik som längst.
Detta är ett sommarvikariat och du som blir anställd kommer att anställas via oss på Academic Work och arbeta på Sandahls Umeå. För denna tjänst kommer vi att tillämpa en bakgrundskotroll vilket innebär att vi kommer be om ett utdrag från belastningsregistret.
Vi söker dig som
Har CE-körkort
Har YKB-utbildning
Truckkort A1, A2, B1
Obehindrat kan kommunicera på svenska, då språket förekommer dagligen i arbetet för att kunna kommunicera med kunder
Är bosatt i Umeå kommun eller har anknytning till Umeå
Digitalt förarkort
Det är meriterande om du har truckkort C3A samt ADR.
Då du är ansiktet utåt mot kunderna ser vi att du har en positiv attityd och är självgående i ditt arbete.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Hjälpsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
