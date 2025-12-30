Sommarvikariat socialsekreterare på Ekonomiskt bistånd Öst, Väst och Uven
2025-12-30
När andra har semester behöver vårt viktiga arbete med hantering av ansökningar om försörjningsstöd fortsätta - är du en noggrann, självständig, nyfiken och frågvis socionom student som har tidigare erfarenheter från försörjningsstöd eller är nyfiken på det arbetet kanske vi har sommarjobbet för dig.
Du behöver gilla administrativa arbetsuppgifter samt vara bekväm att arbeta framför en datorskärm.
Vill du veta mer om oss går du in här:https://qcnl.tv/p/gTHnEpyNZ5VA4SU5NMp3nADina arbetsuppgifter
IFA - avdelningen för integration, försörjning och arbete behöver ytterligare några personer till alla tre enheter som hanterar försörjningsstödet; ekonomiskt bistånd öst och väst samt enheten för unga vuxna utredning. Arbetsuppgifterna består i att hantera ansökningar om försörjningsstöd under perioden juni, juli och augusti. Du kommer få en mentor under dina första veckor, arbetsgrupperna är vana vid nya kollegor och att ge varandra stöd när man kommer som ny till oss ser alla tre arbetsgrupperna som självklarheter. Vi kommer kunna erbjuda en fin introduktion till yrkeslivet för blivande socionomer där vi lägger stor vikt vid bra arbetsmiljö och rimliga arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Krav på kompetens är socionom eller under utbildning till att bli socionom. B körkort är ett krav. Meriterande är erfarenhet från ekonomiskt bistånd.
Rekrytering kommer ske löpande under ansökningstiden.
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Månadslön
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA
Linda Schutsch 054-5405043
9666318