Sommarvikariat socialsekreterare, Försörjningsstöd
Umeå kommun, Stöd och omsorg / Socialsekreterarjobb / Umeå Visa alla socialsekreterarjobb i Umeå
2026-01-13
Trivs du med att möta olika människor och motivera andra till att nå egen försörjning? Då kan du vara vår nya kollega i sommar.
Vi söker nu ett antal semestervikarier till enheten för ekonomiskt bistånd i Umeå kommun. Det är viktigt för oss att du kan arbeta hela semesterperioden för att bibehålla kontinuitet och kvalitet i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd utreder och beslutar du om ekonomiskt bistånd. Du ger information och råd till allmänheten och enskilda i frågor rörande rätt till försörjningsstöd och annat bistånd.
I rollen ingår återkommande kontakter med både enskilda individer och interna och externa samverkansaktörer.
Arbetet innebär att du är vikarie för ordinarie personal under deras sommarsemester, vilket innebär att du som anställs ska ha möjlighet att arbeta under hela den angivna perioden utan behov av egen ledighet.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller genomförd och godkänd VFU från termin fem på Socionomprogrammet. Erfarenhet från myndighetsutövning och handläggning av försörjningsstöd är meriterande.
Vi vill att du har ett genuint intresse och ett stort engagemang för socialt arbete och att mötet med klienter är viktigt. Du har vidare ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga och visar intresse och förståelse för andra människor och har lätt för att skapa och bevara goda relationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekrytering och intervjuer sker löpande.
Bifoga personligt brev och cv. Välkommen med din ansökan!Övrig information
Vikariat, heltid, vid ordinarie medarbetares semesterledighet under perioden juni-augusti 2025.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Umeå kommun, Stöd och omsorg Kontakt
