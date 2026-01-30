Sommarvikariat, Skötare till Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam
Verksamhetsområdet psykiatri har påbörjat en omställning till Nära vård, med inriktning på att förflytta vården närmare patienten och i ökad utsträckning till hemmiljö. Detta sker genom specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT), som finns i Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog. SPOT erbjuder tidiga och förebyggande insatser i hemmiljö för att minska risken för psykisk ohälsa. Vården är individanpassad utifrån den enskildes psykiska mående, funktion och behov och ges teambaserat med tillgång till olika professioner. Insatserna kan genomföras i det egna hemmet, på mottagning eller via distanskontakt.
Vi sökerVi söker dig som är undersköterska med psykiatri 2 eller skötareutbildning. Du har goda kunskaper i de vanligaste förekommande Office-programmen och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Bkörkort är också ett krav. Det är meriterande om du är specialistundersköterska inom psykiatri och/eller har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård och behandling. Kunskaper i journalföring och ytterligare språkkunskaper är också en fördel.
Det här får du arbeta med
Arbetsuppgifter som ingår i SPOT-teamet kan variera men innebära exempelvis stödjande samtal, beteendeobservationer, ångesthantering, telefonuppföljningar, arbeta i resursteam runt patienter med komplex problematik, uppföljning av patienter från slutenvården, stöd för patienter under permission, familjesamtal, samverkan med vårdgrannar och kommuner. SPOT arbetar på uppdrag av läkare från slutenvård eller öppenvård.
SPOT är för närvarande indelade i tre mobila team med områdesindelningar enligt följande:
Team 1, Akut team, samverkan med annan blåljusverksamhet (ambulans, polis)
Team 2, Piteå - Arvidsjaur - Arjeplog
Team 3, Piteå - Älvsbyn
Vi söker medarbetare till samtliga team!
Syftet med SPOT team är att i en öppenvårdsform kunna ge mer individanpassande omvårdnadsinsatser i hemmet istället för inom slutenvården. Målbilden är att kunna förkorta behovet av slutenvårdstid för patienterna samt undvika inläggning inom slutenvården där den ordinarie psykiatriska öppenvårdsnivån inte bedöms tillräcklig. Vården skall vara personcentrerad och anpassad utifrån den enskilda patientens behov, förmåga och mående.
Målgruppen för SPOT är patienter inom Piteå vuxenpsykiatris upptagningsområde från 18 års ålder och uppåt, vars vårdnivå är större än det som den psykiatriska öppenvården kan erbjuda i den ordinarie verksamheten, men som ändå inte bedöms vara i behov av 24 timmars slutenvård. SPOT kommer att finnas tillgängligt alla dagar året runt. SPOT är ett projekt som kommer att utvärderas under våren 2025.
Det här erbjuder vi dig
• Kontinuerliga utbildningsinsatser
• Möjlighet till handledning
• Möjlighet att vara med och påverka utformningen av SPOT
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder sommarvikariat under maj-september. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
