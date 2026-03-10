Sommarvikariat, sjuksköterska till Väderkvarnens vård- och omsorgsboende
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vi söker vikarierande sjuksköterskor för anställning under juni-augusti.
Som sjuksköterska ingår du i ett team med sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterskor och läkare. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetschefer och gruppledare på Väderkvarnen.
På Väderkvarnen finns 92 lägenheter i vård- och omsorgsboende med inriktningarna demens, somatik och socialpsykiatri för äldre samt ett servicehus. Boendet ligger mycket centralt med närhet till goda kommunikationer.
Vi erbjuder
Vill du bli en del av vårt härliga och engagerade gäng? Du blir i så fall en del av en arbetsplats som präglas av professionalism, värme och hög arbetsmoral.
På Väderkvarnens vård- och omsorgsboende arbetar vi aktivt med Stockholms stads värdegrund och egna värdeord: arbetsglädje, delaktighet, trygghet och fånga dagen.
Arbetet är förlagt på schema och du väljer om du önskar jobba dagtid, kvällstid eller natt.
Din roll
Som sjuksköterska ingår du i ett tvärprofessionellt team som tillsammans ansvarar för boende. Du kommer att utföra individuella bedömningar, planera och leda omvårdnad och hälso- och sjukvårdsarbete samt handleda omvårdnadspersonal. I ditt arbete ingår både akuta och planerade insatser och det är viktigt att du är säker i din roll som sjuksköterska samt kan agera snabbt och är flexibel.
I dina arbetsuppgifter ingår även förskrivning av behandlande madrasser, nutritionsbehandling i samråd med förvaltningens dietist.
Vi använder dokumentationssystemet Vodok 2.0 samt Parasol samt Appva för digitala signeringar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
legitimation som sjuksköterska
erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
Det är meriterande om du har:
erfarenhet/specialist utbildning i psykiatri, vård av äldre
erfarenhet av arbete i dokumentationssystem Vodok 2.0
Vi lägger även stor vikt på personliga egenskaper. Vi behöver dig som är utvecklingsinriktad, flexibel och empatisk för omsorgstagarens behov och önskemål. Du är engagerad, har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig nytt. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Intervjuer kan komma att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
