Sommarvikariat sjuksköterska inom kirurgi och urologi

Vill du prova på något nytt i sommar? Kom då till oss på kirurg-och urologkliniken på Danderyds sjukhus.
Vi söker vikarier under perioden juni, juli och augusti i omfattning deltid/heltid. Detta för att vår ordinarie personal ska få en välförtjänt semester.
Du får en introduktion anpassad utifrån erfarenhet och behov. Vi erbjuder ett spännande arbete med olika patientkategorier och trevliga medarbetare samt en bred kompetens inom flera olika specialiteter.
Information om tjänsten
Vi söker dig som gärna har några års erfarenhet av akutsjukvård eller kirurgisk vård och gillar att jobba i team. Men vi har även möjlighet att ta emot dig som är nyexaminerad.
Som sjuksköterska på vårdavdelningen planerar, leder och utför du specifikt kirurgiskt/urologisk omvårdnadsarbete. Du arbetar fortlöpande med observationer, ansvarar för pre- och postoperativ omvårdnad, smärtlindring, palliativ vård samt säkerställer att patienten är optimerad inför operation. I arbetsuppgifterna ingår även att göra självständiga bedömningar, samt att arbetsleda omvårdnadsteamet.
Vad erbjuder vi dig?
Möjlighet till en bred kompetens då du får arbeta på flera olika enheter, om du önskar
En individuell introduktion utifrån dina behov
Tydliga arbetssätt och rutiner för att skapa smidighet i det dagliga arbetet
Teamansvar för högst 6 patienter per sjuksköterska
Erfarna och hjälpsamma kollegor som du kan fråga om allt
Möjlighet till bad från vår härliga brygga nedanför sjukhuset
Träning i våra fina träningslokaler som finns både ute och inne
Information om våra enheter
Vårdavdelning 61: är en akutvårdsavdelning med inriktning mot sjukdomar i nedre mag-tarmkanalen. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter, som söker vård för t ex inflammatoriska tarmsjukdomar, tarmfickor och tarmcancer. Vi utför elektiv och akut kirurgi på patienter med tarmdiagnoser. Avdelningen är världsledande enligt ERAS vårdprogram, som är ett standardiserat arbetssätt med korta vårdtider.
Vårdavdelning 63/64: är en akutvårdsavdelning med inriktning mot sjukdomar i övre mag-tarmkanalen.Vi vårdar och behandlar patienter som genomgår planerade operationer inom leverkirurgi, överviktskirurgi, ljumskbråckskirurgi och gallstenskirurgi. Vi utför flest galloperationer och leverablationer i Sverige samt vi har en avancerad bukväggsbrockskirurgi. Akut sjuka patienter inkommer även från akuten under dygnets alla timmar.
Vårdavdelning 65 är klinikens urologiska vårdavdelning med 12 vårdplatser. Vi har både ett elektivt och akut flöde till avdelningen, där de elektiva patienterna genomgår kirurgiska ingrepp för cancer i urinvägarna, urinblåsa, prostata eller njure. Varje dygn tar vi även emot akuta patienter som kan ha drabbats av njurstensanfall, urosepsis, hematuri och andra symtom ifrån urinvägarna. Vi vårdar även akuta patienter med kirurgiska besvär.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken på att arbeta med kirurgisk och urologisk omvårdnad.
Du värderar ett arbetsklimat med gott samarbete med patientens bästa i fokus.
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående och kan be om hjälp när du behöver det. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av fler olika professioner. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform
SÄVA juni, juli, augusti med möjlighet till förlängning 38:15h/v. Timanställning är även möjligt.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Kirurgi och urologi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi samt operationsverksamhet i öppen- och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från i huvudsak Stockholms län, men även utomläns och utlandspatienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar. Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, två operationsavdelningar samt fyra vårdavdelningar med olika profilområden; kolorektalkirurgi, kirurgi i övre mag-tarmkanal, överviktskirurgi och levertumörer samt urologi. Här jobbar cirka 460 medarbetare.
