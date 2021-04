Sommarvikariat: Personliga assistenter till man boendes på Orust - Frösunda Personlig Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Orust

Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Orust2021-04-07Beskrivning av tjänstenFör sommarvikariat i juni, juli och augusti söker vi fem personliga assistenter till en rullstolsburen man som bor med sin hund på en liten gård, Orust. Du är med som stöd i vardagen och han behöver hjälp med hygien, dusch, påklädning, hushållsarbete inomhus, matlagning, trädgård, ved, gräsklippning etc. Han kan göra en del själv men absolut inte allt. Han kan förflytta sig själv med visst stöd, vid behov används en turner. Du arbetar mestadels ensam och tillsammans med en kollega något tillfälle per dag.Gården ligger en bit bort från kollektivtrafiken, så du behöver B-körkort och bil för att ta dig till arbetsplatsen.Vi erbjuder digEtt arbete där du får utveckla din kommunikationsförmågaAnsvarstagande - ansvar ger trygghet för kundenEtt varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik.Ett kundnära arbeteInterna utbildningar - FrösundaakademinKunden söker dig som:är ansvarstagande och lyhördhar lätt för att arbeta både självständigt och i grupptål pälsdjur och tycker om hundarhar B-körkort och egen biltycker om trädgårdsarbeteOm Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.Övrig informationAnställningsform: Sommarvikariat med möjlighet till förlängningOmfattning: DeltidArbetstid: dag, kväll, natt (2 timmar sovande jour), helgTillträde: vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta extra under vårenVi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Sista ansökningsdag 2021-04-05Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49Anja Göransson, Verksamhetschef, 010-130 36 14Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-04Frösunda Personlig Assistans AB5676926