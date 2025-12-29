Sommarvikariat passhandläggare till Servicekontor PO Älvsborg
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som passhandläggare och administratör i receptionen är ditt huvudsakliga ansvarsområde och arbetsuppgift att handlägga ansökningar om pass och nationellt ID-kort. Arbetet med passhandläggning sker i direkt kontakt med besökare som antingen bokat tid för att ansöka om pass och/eller nationellt ID-kort eller besöker oss för att hämta ut resehandling. Arbetet sker i enlighet med gällande lagar och förordningar vilket innebär att du kommer genomgå utbildning under två veckor och behöver få godkänt resultat för att kunna utföra arbetsuppgifterna.
Som passhandläggare och administratör i receptionen i våra servicekontor kommer du också att arbeta med att ta emot och lämna ut hittegods, hantera kassa, besvara inkommande samtal och mail, ta emot leveranser och annat kopplat till receptionsarbete. Som passhandläggare under sommaren kommer du arbeta på alla servicekontor i vårt polisområde.
En anställning hos oss innebär att du är en representant för myndigheten och kan vara besökarens första kontakt med polisen, du kommer möta människor som har råkat ut för svåra händelser och du förväntas kunna bemöta, informera och vägleda på ett enkelt och begripligt sätt.
Arbetstiderna är till största del förlagda dagtid kl. 08-16.30, men det förekommer även kvällspass en gång i veckan. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God datorvana och lätt för att lära dig nya IT-system.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• God förmåga att utrycka dig på engelska.
Det är meriterande om du även har:
• Pågående studier på polishögskolan med avslutad och godkänd termin 1 senast vid anställningsstart
• Arbetslivserfarenhet av att ha arbetat i reception alternativt kundservice med personlig kundkontakt såsom butik.
• Erfarenhet av handläggning av pass och nationellt ID
• Erfarenhet av att ha arbetat inom Polismyndigheten
• Erfarenhet av receptionsarbete inom offentlig verksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är utåtriktad och har hög social kompetens. Arbetet innebär daglig kontakt med individer från hela världen, vilket ställer krav på kommunikativ förmåga och lyhördhet. Du är noggrann och ansvarstagande. I perioder är det högt tempo och det krävs att du är stresstålig, har förmågan att vara flexibel och hålla en fortsatt hög servicenivå samt kvalitet. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Borås, Alingsås. Tjänstgöring i de närliggande kommunerna kan komma att bli aktuellt.
Arbetstid: Fast arbetstid kl 08-16.30, 10-18.30 en gång i veckan.
Tillträde: Aktuell period: 1/6 31/8. Du behöver kunna arbeta hela denna perioden för att vara aktuell för tjänsten.
Funktion: Administratör reception
En förutsättning för att kunna handlägga ansökan om pass och nationellt id-kort är en genomförd och godkänd utbildning. Eventuell utbildningsstart sker i början av juni.
Anställningen kan komma att följas av en timanställning, om intresse och möjlighet finns från både arbetsgivare och medarbetare.
Information om ledighet under anställningstiden:
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats
Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
