Sommarvikariat på Liljebacken vård och omsorgsboende i Tärnsjö
2026-02-27
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Slår ditt hjärta lite extra när du hjälper andra?
Rollen
Vi söker sommarvikarier till Liljebackens vård och omsorgsboende i Tärnsjö.
• Du skapar en trygg och trivsam miljö där varje individ får den omsorg den behöver vilket inkluderar allt från personlig omvårdnad och service till socialt stöd
- Du har en avgörande roll i att stödja våra brukare i deras dagliga liv
- Du deltar i planering och genomförande av aktiviteter som främjar social gemenskap och hälsa
- Du dokumenterar enligt socialtjänstlagen, ska kunna ta emot delegering på att utföra läkemedel och rehabiliteringsinsatser efter delegering
- Du utför lokalvård i våra gemensamhetsutrymmen
- Du arbetar i nära samarbete med övriga medarbetare för att säkerställa en hög kvalitet på vården
Det här är vi
Vi som arbetar här på Liljebacken är ett härligt gäng som känner att vi har ett givande, tacksamt och roligt jobb. Vi arbetar med ett personcentrerat förhållningsätt och fyller dagarna med aktiviteter, skratt och samvaro vilket ger möjlighet till ett mer självständigt liv för våra brukare. I arbetsgruppen är vi lösningsfokuserade, prestigelösa och har en positiv inställning. Tillsammans skapar vi en meningsfull tid för de som bor på Liljebacken!
Arbetstiden är fördelad på dagar, kvällar eller natt. För närvarande är schemat lagt på så vis att du arbetar 2 av 5 helger (ej i rad). Om du arbetar minst 75 % under v 25- v 32 blir det en bonus på 2000 kr.
Är det här du?
Vi vill att du:
- Har goda kunskaper i svenska, är van att dokumentera på dator och att rapportera både muntligt och skriftligt
- Är ansvarstagande, trygg, engagerad, analyserande och har lätt för att samarbeta
- Kan sätta dig in i andra människors perspektiv och situation
- Har förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete
- I stressade situationer kan behålla lugnet, är stabil och fokuserar på lösningar
- Genomgår delegerings utbildning gällande läkemedel så att du kan hjälpa till att dela ut läkemedel till dem som behöver
- Du har möjlighet till att göra färdig din introduktion före vecka 25, men vi ser gärna att du kan börja arbeta på deltid tidigare
- Kan arbeta hela sommaren, v 25 - v 32
Det är meriterande om du har erfarenhet och utbildning inom det verksamhetsområde du söker till. Vi ser gärna att du har genomfört några webbaserade utbildningar gällande bemötande och hygienrutiner på Socialstyrelsens hemsida. Om du genomfört någon av dessa utbildningar vill vi att du bifogar dessa diplom till din ansökan.
Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Liljebackens vård- och omsorgsboende Kontakt
Johanna Svensson, Enhetschef 0292-71753 Jobbnummer
9766642