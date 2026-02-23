Sommarvikariat på Coop Logistik - Frysterminal i Enköping
Coop Östra Försäljning AB / Lagerjobb / Enköping Visa alla lagerjobb i Enköping
2026-02-23
Vi söker nu engagerade medarbetare till vår frysterminal för sommarvikariat mellan juni och augusti.
Om du är ansvarsfull, noggrann och trivs i ett fartfyllt arbete är detta ett ypperligt tillfälle för dig!
Om jobbet:
Som medarbetare på vår frysterminal arbetar du med plock av frysvaror i en miljö på -30°. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att våra kunder får högkvalitativ service. Med hjälp av vårt voice-system (pick by voice) och expeditionstruckar expedierar du dagliga orders till butik och säkerställer kvaliteten. Detta är ett jobb där dina fysiska färdigheter och ditt driv sätts på prov. Om du är målmedveten, vill utvecklas och inte räds utmaningar är detta en perfekt möjlighet!
Vi söker 20 engagerade lagspelare för sommarvikariat med chans till förlängning.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa varor
Truckkörning
Hantering av varor i frysterminalen
- Säkerställa att alla rutiner och säkerhetsföreskrifter följs
Vi erbjuder:
Sommarvikariat juni-augusti
- Heltid, 40 h/vecka, måndag-fredag 07:00-16:00
Stimulerande och lärorikt arbetsklimat
Möjlighet att vara en del av ett engagerat och hjälpsamt team
Lön enligt kollektivavtal: konkurrenskraftig fast lön, OB, 10% frystillägg samt möjlighet till övertidsersättning
Möjlighet till förlängd anställning efter sommaren
Vi söker dig som:
Har en god arbetsmoral och är noggrann
Är minst 18 år
Är flexibel och kan hantera ett högt tempo
Kan arbeta i en miljö på -30°
Har erfarenhet av lagerarbete eller har viljan att lära dig
Tycker om ett rörligt och fysiskt arbete
Har god fysik och förutsättningar att arbeta med repetitiva uppgifter och tunga lyft
Har ett bra siffersinne, flytande svenska i tal och skrift och kan ta instruktioner via voiceutrustning
Har truckkort med behörighet A1
Arbetsmiljö och säkerhet
Coop erbjuder en arbetsmiljö som är fri från alkohol och droger. Vi genomför därför drogtester vid nyanställning samt slumpvisa alkohol- och drogtester löpande. Utöver referenstagning kommer slutkandidater att genomgå drogtest och bakgrundskontroll innan anställning blir aktuell.Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi värdesätter mångfaldVi vill att vår frysterminal ska vara en arbetsplats där människor med olika bakgrunder och erfarenheter trivs och utvecklas. Vi arbetar aktivt för att bredda mångfalden i teamet och välkomnar därför dig som är nyfiken på rollen och som tror att du skulle trivas hos oss.Det viktigaste är att du har rätt driv och vilja att bidra till vårt arbetslag.
Digital intervju med Hubert - första steget i rekryteringen
Som en del av rekryteringsprocessen för sommarvikariatet på Coop Frysterminal använder vi det digitala verktyget Hubert.Direkt i din ansökan får du en textbaserad intervju med öppna frågor som är relevanta för jobbet. Du svarar i din egen takt - det är alltså ingen videointervju.Det är viktigt att veta att Hubert inte ersätter en personlig intervju utan är ett första steg i urvalsprocessen. Om du går vidare ser vi fram emot att träffa dig för ett samtal.
Vi ser fram emot din ansökan!
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Vi värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Östra Försäljning AB
(org.nr 556030-5921), https://www.coop.se/ Arbetsplats
Coop Logistik Jobbnummer
