Lerums kommun, Äldreomsorg / Apotekarjobb / Lerum2021-04-08Vi söker dig som vill arbeta på våra äldreboenden i Lerum kommun. Nu har vi endast ett fåtal platser kvar så passa på att söka nu!Vi erbjuder månadsvikariat för vecka 26 till 33, du behöver kunna arbeta minst 4 veckor i rad. Månadsvikariat innebär att du får lön för innevarande månad.Hos oss gör du skillnad och inte minst - har kul!Du kan känna dig trygg, då flertalet av våra seniorer är vaccinerade och vi använder nödvändig och godkänd skyddsutrustning.Har du en hobby kan du få möjlighet att utföra den tillsammans med våra seniorer (vinna-vinna). Att jobba hos oss ger dig en livserfarenhet utöver det vanliga!Arbetstiden är schemalagda dag, kväll och helg.Välkommen med din ansökan till Bemanningsenheten Stöd och omsorg i Lerums kommun!2021-04-08Att arbeta på särskilt boende är ett meningsfullt och omväxlande arbete där du bidrar till omsorgstagarnas välmående och livsglädje. Det innebär också att ge god omvårdnad och social omsorg till omsorgstagarna. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt och städning.Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktioner och delegering från sjuksköterska.Vi söker dig som är utbildad/ läser till undersköterska, alternativt dig med vårderfarenhet eller erfarenhet av serviceverksamhet.Du är positiv, flexibel, har ett respektfullt bemötande och en god förmåga att möta människor i olika situationer. I arbetsuppgifterna ingår det att dokumentera och kommunicera med många olika parter vilket kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Under våren kommer du få introduktion och utbildning för att du ska kunna känna dig trygg under ditt vikariat hos oss.ÖVRIGTKommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. Schema. Tidsbegränsad anställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: 2021-06-28 , upphör: 2021-08-22 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Lerums kommun, Äldreomsorg5677511